Βίντεο-σοκ: Φορτηγό εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Ένα τροχαίο που προκαλεί σοκ σημειώθηκε έξω από την Οξφόρδη, στη Βρετανία, όταν ένα φορτηγό εκτράπηκε σε λωρίδα σύντομης στάθμευσης και συγκρούστηκε με σταθμευμένα αυτοκίνητα, αφήνοντας δύο άτομα σοβαρά τραυματισμένα.

Η 35χρονη Tracey Hosker, στις 11 Ιανουαρίου, βρισκόταν πίσω από το τιμόνι ενός φορτηγού στον δρόμο A34, όταν τα φρένα του οχήματος παρουσίασαν ξαφνική βλάβη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί και να συγκρουστεί με δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, στέλνοντας και τα τρία οχήματα σε έναν χαντάκι γεμάτο δέντρα, ενώ τα συντρίμμια διασκορπίστηκαν σε όλη την περιοχή.

Συγκλονιστικό βίντεο που δημοσιεύει η Daily Mail, δείχνει το φορτηγό να κινείται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από τα υπόλοιπα οχήματα μεταξύ των κόμβων Peartree και Botley.



Η Hosker παραδέχθηκε δύο κατηγορίες πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών από επικίνδυνη οδήγηση νωρίτερα φέτος. Στο δικαστήριο τον Ιούνιο, της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 22 μηνών, με αναστολή για 24 μήνες, 10 ημέρες κοινωνικής εργασίας και απαγόρευση οδήγησης για τέσσερα χρόνια.

Για να ξαναπάρει πίσω το δίπλωμά της, θα χρειαστεί να περάσει εκτεταμένο τεστ οδήγησης.

Η αστυνομία δημοσιοποίησε το βίντεο σε μια έκκληση για ασφάλεια, προειδοποιώντας οδηγούς Ι.Χ. και άλλων οχημάτων που κατευθύνονται προς το λιμάνι του Σαουθάμπτον. Κατά τις πρόσφατες επιθεωρήσεις, αποκαλύφθηκε ότι πολλά οχήματα προορισμένα για εξαγωγές προϊόντων σε άλλες χώρες ήταν σε επικίνδυνη κατάσταση, με σοβαρά φθαρμένα ή κατεστραμμένα ελαστικά, φθαρμένα φρένα και φώτα, σπασμένους υαλοκαθαριστήρες ή υπερφορτωμένα, διαβρωμένα και μη ασφαλώς φορτωμένα οχήματα.