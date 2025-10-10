Φιλιππίνες: Νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ – Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στο νησί Μιντανάο, ανοιχτά των Φιλιππίνων, σε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Τη μέτρηση του EMSC επιβεβαιώνει και το σεισμολογικό ινστιτούτο της χώρας, PHIVOLCS.

Ο σεισμός των 6,9 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 7:12 μ.μ. τοπική ώρα και έγινε αισθητός σε διάφορα μέρη του Μιντανάο, προκαλώντας προειδοποίηση για τσουνάμι στις γειτονικές παράκτιες επαρχίες, σύμφωνα με την υπηρεσία PHIVOLCS.

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών του Surigao del Sur, του Davao Oriental και του Surigao del Norte να μετακινηθούν σε υψηλότερα εδάφη, μετά την έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι.

#EarthquakePH #EarthquakeDavaoOriental#iFelt_DavaoOrientalEarthquake

Earthquake Information No.1

Date and Time: 10 October 2025 – 07:12 PM

Magnitude = 6.9

Depth = 010 km

Location = 07.04°N, 126.82°E – 036 km S 58° E of Manay (Davao Oriental)https://t.co/IsgtcrHG0H pic.twitter.com/AP84AojK2I — PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) October 10, 2025

Όπως σημειώνει η κρατική υπηρεσία των Φιλιππίνων, «με βάση την τοπική βάση δεδομένων για σενάρια τσουνάμι, αναμένεται να σημειωθούν κύματα ύψους άνω του ενός μέτρου πάνω από τις κανονικές παλίρροιες, τα οποία ενδέχεται να είναι υψηλότερα σε κλειστούς κόλπους και στενά. Αναμένεται καταστροφικό τσουνάμι με κύματα ύψους που απειλούν τη ζωή».

Νωρίτερα σήμερα, ένας άλλος ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,4 Ρίχτερ (EMSC,USGS) συγκλόνισε τις Φιλιππίνες, προκαλώντας ανησυχία σε ολόκληρη την περιοχή και κινητοποίηση των αρχών σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού ανακοίνωσε λίγο μετά ότι «η απειλή από το τσουνάμι που προκλήθηκε από τον σεισμό στις Φιλιππίνες έχει πλέον περάσει».

Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, διακοπές ρεύματος και πανικό στους κατοίκους.

Ο Ednar Dayanghirang, περιφερειακός διευθυντής της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας, δήλωσε στο Associated Press ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους δύο ασθενείς που υπέστησαν καρδιακή προσβολή σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του σεισμού και ένας κάτοικος που χτυπήθηκε από συντρίμμια στην πόλη Mati της επαρχίας Davao Oriental.

Επιπλέον, «δύο χωρικοί σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι διασώθηκαν τραυματισμένοι από κατολίσθηση που προκλήθηκε από τον σεισμό σε απομονωμένο χωριό εξόρυξης χρυσού στην πόλη Pantukan της επαρχίας Davao de Oro, κοντά στη Davao Oriental», ανέφερε ο ίδιος.

«Η γυναίκα ζούσε απέναντι από το κτίριο», δήλωσε στο BBC ο αξιωματούχος της πόλης, Charlemagne Bagasol, προσθέτοντας πως «δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές – μόνο ρωγμές σε ορισμένα κτίρια και δρόμους».

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η ισχυρή δόνηση προκάλεσε τον τρόμο στους κατοίκους, με πολλούς να εγκαταλείπουν πανικόβλητοι τα σπίτια τους. Οι αρχές προχώρησαν σε εκκενώσεις παράκτιων περιοχών, ενώ σχολεία και δημόσια κτίρια έκλεισαν προληπτικά.

Ο αναπληρωτής διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας, Bernardo Rafaelito Alejandro IV, δήλωσε ότι αρκετά κτίρια υπέστησαν ρωγμές στους τοίχους τους, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης Davao, το οποίο ωστόσο παρέμεινε σε λειτουργία, χωρίς να ακυρωθούν πτήσεις.

Ο ισχυρός σεισμός είναι ένας από τους πιο έντονους που έχουν καταγραφεί φέτος στη νοτιοανατολική Ασία και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο σεισμικής δραστηριότητας που πλήττει συχνά τις Φιλιππίνες, καθώς η χώρα βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια από τις πιο σεισμογενείς ζώνες του πλανήτη.