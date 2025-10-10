Ζάκυνθος: Άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με 20.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας από σπίτι – Ταυτοποιήθηκαν οι 4 δράστες, ανάμεσά τους και 2 ανήλικοι

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχημάτισαν οι αστυνομικές αρχές σε βάρος τεσσάρων ατόμων, ανάμεσα στους οποίους και δύο ανήλικοι, για την κλοπή μεγάλου ποσού και κοσμημάτων αξίας από χρηματοκιβώτιο, σε σπίτι στη Ζάκυνθο.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι τέσσερις δράστες, το πρωί της περασμένης Τρίτης (7/1), αφαίρεσαν ένα χρηματοκιβώτιο από σπίτι σε περιοχή της Ζακύνθου, που περιείχε το ποσό των 20.000 ευρώ αλλά και κοσμήματα αξίας 25.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, που ανέλαβαν τις έρευνες για την υπόθεση κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους τέσσερις δράστες, που είναι Έλληνες, ηλικίας 15, 16, 27 και 32 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής και θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

