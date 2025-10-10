Νετανιάχου: Καταφέραμε αυτό που όλοι έλεγαν πως ήταν αδύνατο – Η πίεση που ασκήσαμε έφερε το αποτέλεσμα

Νετανιάχου: Καταφέραμε αυτό που όλοι έλεγαν πως ήταν αδύνατο – Η πίεση που ασκήσαμε έφερε το αποτέλεσμα
Φωτογραφία αρχείου: Pablo Martinez Monsivais / AP

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, μία ημέρα μετά την έγκριση της συμφωνίας για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπερασπίστηκε με σθένος τις επιλογές του, δηλώνοντας ότι κατάφερε αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο.

Γάζα: Σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς – Αποσύρονται οι IDF, οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα κατεστραμμένα σπίτια τους

«Πίστευα ότι αν ασκούσαμε έντονη στρατιωτική πίεση, συνδυασμένη με ισχυρή διπλωματική πίεση, θα μπορούσαμε απολύτως να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας», τόνισε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας: «Και αυτό ακριβώς κάναμε».

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ υπογράμμισε πως, καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, αντιμετώπισε σφοδρές πιέσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και από τη διεθνή κοινότητα – να μην προχωρήσει σε επιχείρηση στη Ράφα, να μην καταλάβει τον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας, να μην δραστηριοποιηθεί σε άλλα μέτωπα, αλλά να λήξει ο πόλεμος και να αποχωρήσει από τη Γάζα, τη στιγμή που «η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και άλλοι εχθροί βρίσκονταν στο απόγειο της ισχύος τους».

Όπως ανέφερε, ένας και μόνο παράγοντας καθόρισε τις αποφάσεις του: «Η ασφάλεια του Ισραήλ».

«Αυτό σημαίνει την επίτευξη των στόχων του πολέμου, που περιλαμβάνουν την επιστροφή των ομήρων, την εξάλειψη της βαλλιστικής και πυρηνικής απειλής από το Ιράν, η οποία έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξή μας εδώ, και τη διάλυση του ιρανικού άξονα, του οποίου η Χαμάς αποτελεί κεντρικό στοιχείο», κατέληξε ο Νετανιάχου.

