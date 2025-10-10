Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πρέσβης των ΗΠΑ με… ελληνικό ταπεραμέντο – Χόρεψε με τον Αργυρό σε φιλανθρωπικό γκαλά

Enikos Newsroom

lifestyle

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πρέσβης των ΗΠΑ με… ελληνικό ταπεραμέντο – Χόρεψε με τον Αργυρό σε φιλανθρωπικό γκαλά
Πηγή: Instagram / @the_hellenic_initiative

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η επόμενη Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να «μυείται» στο ελληνικό κλίμα διασκέδασης, αρκετές ημέρες πριν αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά της.

Το βράδυ της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου, η Αμερικανίδα βρέθηκε στο Λονδίνο, όπου παρευρέθηκε στο ετήσιο φιλανθρωπικό γκαλά του οργανισμού The Hellenic Initiative, ενός διεθνούς φορέα που στηρίζει ελληνικές κοινωνικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, με εξέχοντα μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.


Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος ανέλαβε να διασκεδάσει τους καλεσμένους, προσφέροντας μια έντονα «ελληνική» νότα στο event.


Σε Instagram story που αναδημοσίευσε ο οργανισμός στο Instagram, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ντυμένη με μια εντυπωσιακή κόκκινη τουαλέτα, φαίνεται να χορεύει χαμογελαστή δίπλα στον Έλληνα τραγουδιστή, την ώρα που εκείνος ερμηνεύει το γνωστό του κομμάτι «Μάλλον κάτι ξέρω».

Πηγή: Instagram
Πηγή: Instagram

Σύμφωνα με την πρόσκληση της βραδιάς, ανάμεσα στους παρευρισκομένους ήταν και η Τατιάνα Μπλάτνικ, η οποία συμμετείχε ως Διεθνής Πρέσβειρα του The Hellenic Initiative.

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που η Γκίλφοϊλ δείχνει την προτίμησή της στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Πριν λίγες εβδομάδες, εθεάθη να παρακολουθεί και να διασκεδάζει σε ένα πριβέ πάρτι στο Μαϊάμι, όπου εμφανιζόταν ο γνωστός τραγουδιστής, με βίντεο από τη βραδιά να κάνουν τον γύρο των social media.

Η ίδια αναμένεται να αφιχθεί στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες εβδομάδες, για να αναλάβει και επίσημα τη θέση του Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα – έχοντας, όπως φαίνεται, ήδη κερδίσει μια πρώτη επαφή με την ελληνική κουλτούρα και τον ρυθμό της διασκέδασης.

14:19 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

