María Corina Machado: Ποια είναι η αντίπαλος του Μαδούρο που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης – Aπό την κρυψώνα της μάχεται για τη Βενεζουέλα

Φωτογραφία: AP

Η María Corina Machado, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, τιμήθηκε την Παρασκευή με το Νόμπελ Ειρήνης 2025 για «το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Η Machado είναι πολιτικός, μηχανικός βιομηχανίας και εξέχουσα ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη χώρα της. Το Νόμπελ Ειρήνης δεν είναι η μοναδική τιμητική διάκριση που έχει λάβει, καθώς έχει συμπεριληφθεί στους 100 πιο Επιδραστικούς Ανθρώπους στον Κόσμο από το περιοδικό TIME και έχει αναγνωριστεί διεθνώς για το θάρρος και την ηγεσία της απέναντι στον αυταρχισμό.

Τον Αύγουστο του 2024, η Machado δημοσίευσε μια επιστολή στην εφημερίδα The Wall Street Journal, στην οποία δήλωνε ότι είχε κρυφτεί «φοβούμενη για τη ζωή μου, την ελευθερία μου και εκείνη των συμπατριωτών μου από τη δικτατορία του Νικολάς Μαδούρο».

Γνωστή ως η «Σιδηρά Κυρία της Βενεζουέλας», η Machado παραμένει κρυμμένη για περισσότερους από 14 μήνες, μετά την άρνησή της να αποδεχθεί τη νίκη του Νικολάς Μαδούρο σε μια εκλογή που δέχθηκε έντονη κριτική από τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Φωτογραφία: AP

Γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1967 και υπηρέτησε ως εκλεγμένο μέλος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας από το 2011 έως το 2014.

Η Machado ίδρυσε την ομάδα παρακολούθησης των εκλογών «Súmate» το 2002 και είναι η Εθνική Συντονίστρια του πολιτικού κόμματος «Vente Venezuela». Υπό την ηγεσία της, η Súmate ανέπτυξε ένα εκτεταμένο δίκτυο εθελοντών που παρακολουθούσαν τις εκλογικές διαδικασίες σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Μέσα από την καταγραφή παρατυπιών και τη δημοσίευση αντικειμενικών εκθέσεων για τα αποτελέσματα των εκλογών, η δράση της οργάνωσης αποτέλεσε καθοριστικό βήμα στην αμφισβήτηση των πρακτικών του καθεστώτος.

Η προσωπικότητά της αναγνωρίζεται παγκοσμίως, καθώς υπερασπίζεται τις δημοκρατικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βενεζουέλα, ενώ έχει οργανώσει διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης του Μαδούρο.

Φωτογραφία: AP

Συμμετείχε στις προκριματικές εκλογές της αντιπολίτευσης για την προεδρία το 2012 και ήταν κεντρική ηγετική φυσιογνωμία στις διαδηλώσεις του 2014. Παρά το γεγονός ότι της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη Βενεζουέλα από την κυβέρνηση Μαδούρο, συνέχισε τη πολιτική της δράση και ήταν υποψήφια της αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές του 2024, μέχρι που αποκλείστηκε από τις εκλογικές αρχές που υποστηρίζουν το καθεστώς και αντικαταστάθηκε λόγω «πολιτικών αποκλεισμών».

Ο αποκλεισμός αυτός ήταν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της κυβέρνησης Μαδούρο για να εμποδίσει την συμμετοχή σημαντικών ηγετών της αντιπολίτευσης σε εκλογές, χρησιμοποιώντας συχνά διοικητικά ή δικαστικά μέσα για να αποτρέψει την υποψηφιότητα υποψηφίων που θεωρούνται «απειλή».

Η Machado παραμένει ενεργή από την κρυψώνα της, συνεχίζοντας να υποστηρίζει τη δημοκρατική μετάβαση στη Βενεζουέλα.

13:02 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

