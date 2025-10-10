Μεσσηνία: Άνοιξε η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – Συντάχθηκε 3 μέρες πριν από το διπλό φονικό «σε περίπτωση απρόσμενου θανάτου»

Άνοιξε η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που έπεσε νεκρός μαζί με τον επιστάτη της επιχείρησης, από τα πυρά αγνώστου στην Φοινικούντα.

Η μυστική διαθήκη δημοσιεύτηκε στο Πρωτοδικείο Μεσσηνίας – Περιφερειακή Έδρα Πύλου και φέρει ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2025, δηλαδή τρεις ημέρες πριν από την δολοφονία του, στις 5 Οκτωβρίου. Μάλιστα, ο ίδιος ανέφερε ότι συνέταξε την διαθήκη «σε περίπτωση απρόσμενου θανάτου», στοιχείο που δείχνει πως βρισκόταν σε φόβο ή ανησυχία για τη ζωή του.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με το περιεχόμενο της διαθήκης, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του –ανάμεσά τους και το γνωστό κάμπινγκ στη θέση «Στάδιον – Μαυροβούνι Καλαμακίων»– περνά σε στενό συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο είναι και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του φονικού.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά τα προηγούμενα 24ωρα, ο ανιψιός του επιχειρηματία γλίτωσε από τον δράστη και πρόλαβε να απομακρυνθεί από το σημείο του φονικού. Ο δράστης φαίνεται ότι στόχευσε και εκείνον, αλλά αστόχησε και η σφαίρα βρήκε ένα τροχόσπιτο. Μάλιστα, ο ανιψιός φέρεται να περιέγραψε τον δράστη ως ένα άτομο νεαρής ηλικίας, ξανθό, με ανοιχτόχρωμο δέρμα, που δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και μιλούσε σπαστά αγγλικά.

Σε εκείνον αφήνει τόσο τα ακίνητα όσο και τις εταιρικές συμμετοχές του, αλλά και τη διαχείριση των μελλοντικών εσόδων, σε περίπτωση πώλησης του κάμπινγκ, το οποίο έχει πολύ μεγάλη οικονομική αξία.

Παράλληλα, ένα οικόπεδο περίπου 8 στρεμμάτων στην Παραλία Καλαμακίων αφήνει στον επιστάτη του, ο οποίος ήταν το δεύτερο θύμα της δολοφονίας. Η αξία του συγκεκριμένου ακινήτου υπολογίζεται στις 500.000 – 600.000 ευρώ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επιχειρηματίας αφήνει σε άλλους συγγενείς ελάχιστα χρηματικά ποσά και μικρές κληροδοσίες.

Στο μικροσκόπιο οι δύο διαθήκες

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους και προηγούμενη διαθήκη του 68χρονου, που φέρεται να είχε συνταχθεί περίπου έναν χρόνο πριν και παρέμενε σφραγισμένη.

Η σύγκριση των δύο εγγράφων θεωρείται κρίσιμη, καθώς τυχόν διαφορές ενδέχεται να βοηθήσουν στην κατανόηση των κινήτρων του δράστη ή των δραστών.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στον εντοπισμό της μοτοσικλέτας με την οποία διέφυγε ο δράστης του διπλού φονικού, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες καταγραφές το όχημα φαίνεται να έχει περάσει στην Ηλεία, όπου συνεχίζονται οι αναζητήσεις.

Μεσσηνία: Το ίδιο πρόσωπο φέρεται να είναι πίσω από τον τραυματισμό του 68χρονου και το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ

Όπως έγραψε το enikos.gr, το παζλ του διπλού φονικού στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας αρχίζει να συμπληρώνεται, καθώς οι πρώτες έρευνες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο νεαρός άνδρας, ο οποίος πριν από ένα μήνα πυροβόλησε με αεροβόλο τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, είναι ο ίδιος που εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 68χρονο και τον επιστάτη το βράδυ της Κυριακής (5/10).

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Star, o σωματότυπος και οι κινήσεις του, δείχνουν ότι πρόκειται για τον ίδιο δράστη. Αυτό που δεν ολοκλήρωσε τότε με το αεροβόλο, το έκανε την Κυριακή σκοτώνοντας – όχι μόνο τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – αλλά και τον επιστάτη του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών δεν έχουν χάσει ούτε λεπτό τη μοτοσικλέτα με τον αδύνατο ξανθό νέο από τη στιγμή που απομακρύνθηκε από τον τόπο του διπλού εγκλήματος, και συνεχώς συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό. Επίσης συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις, ενώ σε έρευνα που έκαναν στο σπίτι του 68χρονου αρχιτέκτονα δεν βρήκαν κάποιο στοιχείο.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Το φως της δημοσιότητας είδε το προηγούμενο 24ωρο άλλο ένα βίντεο ντοκουμέντο μόλις λίγα λεπτά μετά το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ.

Σύμφωνα με το Mega στο βίντεο καταγράφεται ο «εκτελεστής με το περίστροφο» να κινείται νύχτα μέσα από δύσβατους δρόμους και να καταφέρνει να βγει στην Ηλεία. Εκεί, εκτιμούν οι αναλυτές του ανθρωποκτονιών πως κρύβεται ο πιστολέρo, προκειμένου να ξεφύγει από τους διώκτες του.

Το νέο ντοκουμέντο καταγράφει το σκούτερ του δράστη να βγαίνει από τα όρια του νομού Μεσσηνίας, κινούμενος μέσα από δρόμους που ελάχιστοι γνωρίζουν στην περιοχή. Κομβικό σημείο των ερευνών ο οικισμός Γιαννιτσοχώρι της Ηλείας. Εκεί που ο εκτελεστής φαίνεται να «σβήνει» τα ίχνη του.