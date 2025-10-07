Μεσσηνία: Μπροστά στο φονικό ο ανιψιός του 70χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – Άφαντος παραμένει ο δράστης, τα σενάρια που εξετάζονται

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει το διπλό φονικό στην Φοινικούντα Μεσσηνίας, με θύματα τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη ενός κάμπινγκ. Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα, ενώ η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο ανιψιός του 70χρονου ήταν μπροστά στο φονικό.

Σύμφωνα με το gargalianoionline.gr, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ γλίτωσε από τον δράστη και απομακρύνθηκε από το σημείο του φονικού. Ο ανιψιός του 70χρονου, φέρεται να περιέγραψε τον δράστη ως ένα άτομο νεαρής ηλικίας, ξανθό, με ανοιχτόχρωμο δέρμα, που δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και μιλούσε σπαστά αγγλικά.

Κλιμάκια του Ανθρωποκτονιών και της Σήμανσης πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο του κάμπινγκ, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στον δράστη της διπλής δολοφονίας. Επίσης αστυνομικοί «χτενίζουν» την περιοχή για βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες, προκειμένου να διαπιστώσουν τις κινήσεις του δράστη πριν και μετά το φονικό.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. κ. Κωνσταντία Δημογλίδου, σε δηλώσεις της στον ΑΝΤ1 τόνισε: «Δυστυχώς μέσα στον χώρο του κάμπινγκ δεν υπήρχαν κάμερες ώστε να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό οι αστυνομικοί. Παρόλα αυτά, από τις πρώτες μαρτυρίες προκύπτει ότι ο δράστης είναι άτομο αρκετά νεαρής ηλικίας, ίσως και ανήλικος».

Το χρονικό

Στις 8.20 το βράδυ της Κυριακής, ο άγνωστος μέχρι στιγμής άνδρας, εισέβαλε στο κτίσμα και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στον ΑΝΤ1: «Πρώτα πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στο κεφάλι και στην συνέχεια κυνήγησε τον υπάλληλο και τον πυροβόλησε στην πλάτη, τουλάχιστον 2 φορές. Εικάζουμε ότι ο δράστης χρησιμοποίησε περίστροφο, γιατί στην στιγμή του εγκλήματος δεν βρέθηκαν κάλυκες και είναι δύσκολο να είχε την ψυχραιμία να τους μαζέψει, μετά την διπλή δολοφονία».

«Υπήρξε μια πολύ σύντομη συζήτηση, ζήτησε ένα δωμάτιο, αλλά στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχε (δωμάτιο). Ο δράστης μιλούσε σπαστά αγγλικά. Όταν απάντησαν αρνητικά, πυροβόλησε. Εδώ σίγουρα δεν μιλάμε ληστεία. Αρχικά φαίνεται πως έφυγε πεζός και μετά με δίκυκλο αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. κ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Εργαζόμενοι και επισκέπτες που άκουσαν τους πυροβολισμούς, κάλεσαν τις Αρχές.

Η επίθεση στον 70χρονο πριν από έναν μήνα και οι επισκέψεις στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, ο ιδιοκτήτης είχε πέσει θύμα επίθεσης και στο παρελθόν. Ο πρόεδρος κοινότητας Φοινικούντας, Νικόλαος Τσώνης, τόνισε ότι: «Πριν 1-1,5 μήνα το θύμα είχε δεχθεί πάλι πυροβολισμούς. Εκείνη τη φορά τους είχε δεχθεί στο σπίτι του, που είναι σε απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρα, μετά το κάμπινγκ».

Τότε, οι Αρχές δεν είχαν καταφέρει να ταυτοποιήσουν τον δράστη, ενώ και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης τότε, στην κατάθεσή του, δεν είχε δώσει κάποιο στοιχείο, για να μπορέσει να κατευθύνει τις έρευνες των αστυνομικών.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ είπε πως τα θύματα δεν είχαν απασχολήσει ποτέ τις Αρχές κατά το παρελθόν, παρά μόνο όταν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ προχώρησε στην καταγγελία που αφορούσε πυροβολισμούς προ 20 ημερών. «Στην αστυνομία είπε πως δεν έχει απειληθεί από κάποιον και δεν είχε διαφορές με κάποιον» ανέφερε.

Παράλληλα, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ο 70χρονος μέσα στο καλοκαίρι είχε μεταφερθεί δύο φορές σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, έπειτα από επιθέσεις σε βάρος του.

Η πρώτη ήταν τον Ιούλιο, όταν έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας με κάποια τραύματα. Η δεύτερη και πιο σοβαρή ήταν, όπως έγινε γνωστό, στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν ο 70χρονος δέχθηκε επίθεση με αεροβόλο όπλο και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Κορίνθου, όπου εξετάστηκε από τον ιατροδικαστή και στη συνέχεια του έγιναν ράμματα και παρέμεινε για νοσηλεία για λίγα 24ωρα στο νοσοκομείο της Κορίνθου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις, ο 70χρονος δεν ήθελε να δοθεί συνέχεια και να κινηθεί δικαστικά εναντίον του ανθρώπου ή των ανθρώπων που του επιτέθηκαν. Κάτοικοι ανέφεραν ότι τον τελευταίο καιρό ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ φοβόταν για τη ζωή του και γι’ αυτό και είχε εγκαταλείψει το σπίτι του κι έμενε στον χώρο του κάμπινγκ.

Σημείωσαν επίσης, ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα, δεν είχε διενέξεις, ήταν άψογος επιχειρηματίας, άριστος χαρακτήρας και δεν είχε ακουστεί να έχει χρέη ή οικονομικές διαφορές με κάποιους.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές είναι εάν η επίθεση που είχε δεχθεί ο 70χρονος πριν από έναν μήνα σχετίζεται με την δολοφονία. Ακόμη, εξετάζουν το εάν και με ποιον ο 70χρονος είχε ή όχι προσωπικές ή οικονομικές διαφορές, καθώς θεωρούν πως ο εκτελεστής έδρασε οργανωμένα.

Την ίδια στιγμή, οι καταθέσεις που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, είναι αντικρουόμενες, σχετικά με το εάν ο δράστης της δολοφονίας διέφυγε πεζός ή με μοτοσικλέτα.

Οι αλλαγές στη διαθήκη του

Ο ιδιοκτήτης, πέρα από το κάμπινγκ, φέρεται να είχε και άλλα ακίνητα μεγάλης αξίας στην περιοχή. Πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες, προχώρησε σε τροποποιήσεις της διαθήκης του, αποκλείοντας ορισμένους κληρονόμους και προσθέτοντας τον επιστάτη που έπεσε νεκρός το βράδυ της Κυριακής..