Στην Maria Corina Machado το Νόμπελ Ειρήνης

H Νορβηγική Επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο φετινός νικητής του Νόμπελ Ειρήνης είναι η Maria Corina Machado, για «το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Σύμφωνα με τη Επιτροπή, «Ως ηγέτης του δημοκρατικού κινήματος στη Βενεζουέλα, η Maria Corina Machado είναι ένα από τα πιο εξαιρετικά παραδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια».

Η Machado «υπήρξε μια βασική, ενοποιητική φιγούρα σε μια πολιτική αντιπολίτευση που κάποτε ήταν βαθιά διχασμένη – μια αντιπολίτευση που βρήκε κοινό έδαφος στην απαίτηση για ελεύθερες εκλογές και αντιπροσωπευτική κυβέρνηση. Αυτό ακριβώς βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοκρατίας: η κοινή μας βούληση να υπερασπιστούμε τις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, ακόμα και αν διαφωνούμε. Σε μια εποχή που η δημοκρατία απειλείται, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να υπερασπιστούμε αυτό το κοινό έδαφος».


Το Νόμπελ Ειρήνης θεωρείται ιδιαίτερα περιζήτητο από ηγέτες, θεσμούς και οργανώσεις, αλλά ταυτόχρονα φημίζεται για τις απρόβλεπτες επιλογές της επιτροπής.

Φέτος υπήρξε έντονη φημολογία πριν από την ανακοίνωση σχετικά με την πιθανότητα το βραβείο να απονεμηθεί στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μερικώς ενισχυμένη από τον ίδιο και συμμάχους του, ωστόσο παρατηρητές του Νόμπελ είχαν δηλώσει ότι οι πιθανότητές να συμβεί αυτό ήταν περιορισμένες, παρά τις παρεμβάσεις στην εξωτερική πολιτική για τις οποίες έχει αναλάβει προσωπικά την ευθύνη.

Το περσινό βραβείο είχε απονεμηθεί στο Nihon Hidankyo, μια πρωτοβουλία πολιτών στην Ιαπωνία αποτελούμενη από επιζώντες των ατομικών βομβών.

Ο Άλφρεντ Νόμπελ είχε μεγάλο ενδιαφέρον για κοινωνικά ζητήματα και το ειρηνικό κίνημα. Η γνωριμία του με την Μπέρτα φον Σούτνερ, η οποία υπήρξε κινητήρια δύναμη του διεθνούς ειρηνικού κινήματος στην Ευρώπη και αργότερα βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, επηρέασε την αντίληψή του για την ειρήνη.

Η Ειρήνη ήταν η πέμπτη και τελευταία κατηγορία βραβείων που ανέφερε ο Νόμπελ στη διαθήκη του. Από το 1901, οι νικητές του Νόμπελ Ειρήνης επιλέγονται από μια πενταμελής Επιτροπή που εκλέγεται από το Νορβηγικό Κοινοβούλιο (Storting).

Το Νόμπελ Ειρήνης είναι το πέμπτο βραβείο που ανακοινώνεται αυτή την εβδομάδα, έπειτα από εκείνα της Ιατρικής, της Φυσικής, της Χημείας και της Λογοτεχνίας για το 2025.

