Νόμπελ Λογοτεχνίας: Απονεμήθηκε στον Λάσλο Κρασναχορκάι

Το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2025 απονεμήθηκε την Πέμπτη στον Λάσλο Κρασναχορκάι, ο οποίος εντάσσεται σε μια μακρά και λαμπρή λίστα βραβευμένων που περιλαμβάνει ονόματα όπως του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, της Τόνι Μόρισον και του Καζούο Ισιγκούρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ακαδημίας, ο Κρασναχορκάι βραβεύτηκε «για το συναρπαστικό και οραματιστικό του έργο που, εν μέσω αποκαλυπτικής τρομοκρατίας, επιβεβαιώνει τη δύναμη της τέχνης».

Ο Λάσλο Κρασναχορκάι, γεννήθηκε το 1954 στην πόλη Gyula της Ουγγαρίας και είναι μυθιστοριογράφος και σεναριογράφος, γνωστός για τα δύσκολα μυθιστορήματά του, συχνά αναφερόμενα ως μεταμοντέρνα, με δυστοπικά και μελαγχολικά θέματα.


Το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας έχει απονεμηθεί συνολικά 117 φορές, σε 121 διαφορετικούς δημιουργούς, από τη Σουηδική Ακαδημία που αποτελεί την επιτροπή απονομής του.

Πέρυσι, το βραβείο κέρδισε η Νοτιοκορεάτισσα συγγραφέας Χαν Κανγκ, για το έργο της που, σύμφωνα με την επιτροπή, «αντιμετωπίζει τα ιστορικά τραύματα και αποκαλύπτει την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ζωής».

Το Νόμπελ Λογοτεχνίας είναι το τέταρτο βραβείο που ανακοινώνεται αυτή την εβδομάδα, έπειτα από εκείνα της Ιατρικής, της Φυσικής και της Χημείας για το 2025.

Η εβδομάδα των ανακοινώσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή με το Νόμπελ Ειρήνης, για το οποίο, σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται αουτσάιντερ, παρότι πρόσφατα δήλωσε ενώπιον αντιπροσώπων των Ηνωμένων Εθνών: «Όλοι λένε ότι πρέπει να πάρω το Νόμπελ Ειρήνης».

