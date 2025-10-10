Γυναίκα που πάλεψε με τον καρκίνο αποκαλύπτει: «Αυτά ήταν τα 2 συμπτώματα που αγνόησαν οι γιατροί πριν από τη διάγνωση»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Γυναίκα που πάλεψε με τον καρκίνο αποκαλύπτει: «Αυτά ήταν τα 2 συμπτώματα που αγνόησαν οι γιατροί πριν τη διάγνωση»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η συγκλονιστική ιστορία μιας γυναίκας, που διαγνώστηκε με καρκίνο, αποτελεί μια ηχηρή προειδοποίηση για τα ύπουλα και δυσδιάκριτα συμπτώματα της νόσου. Παράλληλα, αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να ακούμε το σώμα μας και να ζητάμε δεύτερη γνώμη. Στην περίπτωση της Carla Peoples ενώ οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις έδειχναν μια απλή πάθηση της κύστης, η αλήθεια ήταν πολύ πιο σκληρή.

Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο στα 24 της χρόνια αποκαλύπτει: «Αυτά είναι τα 3 σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε»

Τα 2 συμπτώματα που αγνόησαν οι γιατροί πριν τη διάγνωση με καρκίνο

Η Carla Peoples, μια διάσημη κοσμικογράφος από το Τέξας, βρισκόταν σε μια φάση της ζωής της όπου δεν ανησυχούσε για την υγεία της. Όμως, το φθινόπωρο του 2022, το σώμα της άρχισε να στέλνει ανεξήγητα σήματα: η κοιλιά της μεγάλωνε, ενώ ταυτόχρονα έχανε βάρος.

Αρχικά, οι γιατροί έκριναν ότι επρόκειτο απλώς για πρόβλημα με την κύστη. Ωστόσο, η αλήθεια ήταν πολύ πιο σκληρή. Όταν συνειδητοποίησε ότι έπασχε από καρκίνο των ωοθηκών, η Carla ένιωσε να χάνεται ο κόσμο της.

«Οι γιατροί απέδιδαν τα συμπτώματα σε άγχος, ώσπου διαγνώστηκα με καρκίνο» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση μιας μητέρας δύο παιδιών

Ο καρκίνος των ωοθηκών έχει λεπτά συμπτώματα που παραβλέπονται εύκολα. Οι αλλαγές ξεκίνησαν σταδιακά. Η 67χρονη Carla παρατήρησε ένα επίμονο φούσκωμα στην κοιλιά, σε τέτοιο βαθμό που έμοιαζε σαν να ήταν έγκυος. «Ένιωθα σαν να είμαι δέκα μηνών έγκυος. Και έδειχνα έτσι, επειδή είμαι μια μικροκαμωμένη γυναίκα», δήλωσε η ίδια.

Ταυτόχρονα με το πρήξιμο στην κοιλιά, τα βραδινά της φορέματα ήταν ξαφνικά πολύ χαλαρά. Φορέματα που προηγουμένως εφάρμοζαν στο σώμα της, τώρα κρέμονταν, παρόλο που δεν είχε κάνει δίαιτα. Αυτή η σύγχυση οδήγησε σε λάθος διάγνωση: ένας ειδικός της είπε ότι επρόκειτο απλώς για πρόπτωση κύστης. Όπως αποδείχθηκε, αυτά ήταν τα προειδοποιητικά σημάδια μιας πολύ πιο σοβαρής κατάστασης.

«Η κοιλιά μου ήταν μεγάλη, αλλά έχανα βάρος. Ήταν δύο συμπτώματα του καρκίνου των ωοθηκών ακριβώς μπροστά μου. Και δεν τα αναγνώρισα», είπε η Carla.

Ειδικοί εξηγούν ότι αυτή η παρανόηση είναι εξαιρετικά συχνή. «Τα συμπτώματα του καρκίνου των ωοθηκών μπορεί να μοιάζουν με εκείνα μιας ποικιλίας παθήσεων, όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, οι καλοήθεις κύστεις ωοθηκών ή ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης», εξηγεί η Dr. Sharron Manuel, MD, PhD.

Η αξονική τομογραφία αποκάλυψε τη σκληρή αλήθεια

Λίγες ημέρες πριν την προγραμματισμένη επέμβαση για την κύστη, η Carla κατέληξε στα επείγοντα και η ζωή της πήρε δραματική τροπή. Οι γιατροί ζήτησαν άμεσα αξονική τομογραφία (CT scan), η οποία αποκάλυψε τη σκληρή αλήθεια. Δύο τεράστιοι όγκοι πίεζαν τα όργανά της: ο ένας στο μέγεθος μπάλας ποδοσφαίρου και ο άλλος όσο ένα μικρό καρπούζι.

Η διάγνωση ήταν καρκίνος των ωοθηκών σταδίου 3, υψηλής κακοήθειας. Η χειρουργική επέμβαση διήρκεσε οκτώ ώρες, αλλά ευτυχώς οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν πλήρως τους όγκους, καθώς ο καρκίνος δεν είχε εξαπλωθεί πέρα από τη λεκάνη της. Στη συνέχεια, οι γενετικές εξετάσεις αποκάλυψαν ότι έφερε τη μετάλλαξη BRCA1, ένα γονίδιο που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών.

Η συμβουλή της Carla μετά την περιπέτεια με την υγεία της: Ακούστε το σώμα σας και ζητήστε δεύτερη γνώμη

Η Carla, μετά από έξι κύκλους χημειοθεραπείας, έχει ανοικοδομήσει τη ζωή της, αλλά προσεγγίζει πλεον την υγεία της με διαφορετικό τρόπο.

Όταν ρωτήθηκε τι εύχεται να είχε κάνει νωρίτερα, η Carla απάντησε χωρίς δισταγμό: «Μακάρι να είχα ζητήσει δεύτερη ή τρίτη γνώμη. Ο γιατρός μου δεν ζήτησε ποτέ αξονική τομογραφία ή οτιδήποτε άλλο για να ελέγξει αν η διάγνωσή του ήταν λάθος».

Η συμβουλή της προς όλες τις γυναίκες είναι ξεκάθαρη: «Δώστε προσοχή στο σώμα σας και τις αλλαγές. Πάντα να ζητάτε αξονική τομογραφία. Ο καρκίνος των ωοθηκών και άλλες ασθένειες συχνά έχουν κοινά συμπτώματα».

Οι γιατροί συμφωνούν ότι η επιμονή για περαιτέρω αξιολόγηση είναι κρίσιμη, ειδικά αν τα συμπτώματα επιμένουν για περισσότερο από λίγες εβδομάδες.

