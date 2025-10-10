Νέα τουρκική πρόκληση: Σχημάτισε με drone την τουρκική σημαία στο FIR Λευκωσίας

Ένα drone Bayraktar AKINCI της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας σχεδίασε στον αέρα την τουρκική σημαία με την ημισέληνο και το αστέρι πάνω από τη Ανατολική Μεσόγειο, εντός του FIR Λευκωσίας, προκαλώντας αντιδράσεις.

Η πτήση, η οποία καταγράφηκε από πλατφόρμες ανοιχτής παρακολούθησης πτήσεων, έδειξε το UCAV να χαράσσει με ακρίβεια το σχήμα της τουρκικής σημαίας νοτιοανατολικά της Κύπρου. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν την κίνηση ως «πατριωτικό φόρο τιμής» που συμπίπτει με τις διπλωματικές διεργασίες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.