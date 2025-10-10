Η Γερμανία παραγγέλνει 20 Eurofighter και η Τουρκία παρακολουθεί και συζητά

Η Γερμανία ενέκρινε το πρόγραμμα προμήθειας 20 νέων μαχητικών Eurofighter, γεγονός που αποτέλεσε κεντρικό θέμα σε πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωσης, καθώς η Άγκυρα συζητά εντόνως την προμήθειά τους, με ένα μείγμα μεταχειρισμένων και καινούργιων αεροσκαφών, προκειμένου να κλείσει την ψαλίδα με τα Rafale. Εσχάτως, φαίνεται ότι εμφανίστηκε και άλλη χώρα διατεθειμένη να της παραχωρήσει μεταχειρισμένα Eurofighter.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Μέσα από ένα «τριγωνικό» αλισβερίσι συζητήσεων μεταξύ των χωρών της κοινοπραξίας, αλλά και της εταιρείας κατασκευής των κινητήρων των μαχητικών, η Τουρκία επιχειρεί αφενός να καλύψει το μεγάλο επιχειρησιακό της κενό και αφετέρου να βρει λύση στο θέμα των κινητήρων του εγχώριας σχεδίασης και ανάπτυξης μαχητικού ΚΑΑΝ, που προς το παρόν εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ενδιαφέρον των τουρκικών ΜΜΕ είναι στραμμένο στην είδηση ότι η Γερμανική Επιτροπή Προϋπολογισμού ενέκρινε την προγραμματισμένη εδώ και καιρό προμήθεια του μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter Typhoon. Η επιτροπή ενέκρινε προϋπολογισμό ύψους 3,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει την προμήθεια 20 επιπλέον αεροσκαφών, σχεδιασμένων σύμφωνα με το πρότυπο Tranche 5.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας (MoD), αναφέρεται ότι τα αεροσκάφη θα είναι εξοπλισμένα με ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης (AESA) και ότι οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 2031 και 2034.

«Το Eurofighter αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του γερμανικού στόλου μαχητικών αεροσκαφών. Η απόκτηση του Tranche 5 χρησιμεύει για τη σταδιακή μεταφορά των δυνατοτήτων Ηλεκτρονικής Μάχης και Αναγνώρισης (ECR) του παλαιού μαχητικού αεροσκάφους Tornado σε μια πλατφόρμα ανθεκτική στο μέλλον, που θα επιτρέψει στη Γερμανία να συνεχίσει να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της στο ΝΑΤΟ», αναφέρει η δήλωση.

Η κοινοπραξία Eurofighter αποτελείται από τέσσερις χώρες-εταίρους: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η κοινοπραξία παράγει κατά μέσο όρο 35 έως 40 αεροσκάφη Eurofighter ετησίως και σχεδιάζει να αυξήσει σταδιακά την παραγωγική της ικανότητα με νέες παραγγελίες.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Βερολίνο ανακοίνωσε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους ότι η επιβεβαιωμένη παραγγελία για το νέο Eurofighter Tranche 5 θα συμπληρώσει το πρόγραμμα προμηθειών Project Quadriga, το οποίο περιλαμβάνει 38 αεροσκάφη που έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί με την Airbus.

Η προμήθεια του νέου Typhoon ήταν το πιο δαπανηρό έργο μεταξύ των επτά προμηθειών οπλικών συστημάτων που ενέκρινε η Γερμανική Επιτροπή Προϋπολογισμού. Η επιτροπή ενέκρινε επίσης χρηματοδότηση ύψους 412 εκατομμυρίων ευρώ για προσομοιωτές Eurofighter, με σκοπό την υποστήριξη της εκπαίδευσης πιλότων. Εγκρίθηκε, επίσης, έργο για την ενίσχυση των δυνατοτήτων ηλεκτρονικού πολέμου του γερμανικού στόλου Typhoon, με στόχο την «ενίσχυση των επίγειων συστημάτων αεράμυνας», συνολικού κόστους περίπου 1,13 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Το Eurofighter θα βελτιστοποιηθεί με το σύστημα αυτοπροστασίας AREXIS και τους σχετικούς κατευθυνόμενους πυραύλους αέρος-εδάφους, καθιστώντας το ακόμη πιο ικανό για αποστολές ηλεκτρονικού πολέμου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας.

Η Τουρκία έχει ήδη υπογράψει προκαταρκτικό μνημόνιο συμφωνίας για την αγορά 40 αεροσκαφών Eurofighter από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις για την τιμολόγηση και τους τελικούς όρους βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς η Άγκυρα έχει κρίνει την αρχική προσφορά του Λονδίνου ιδιαίτερα ακριβή. Ακόμα κι αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, οι παραδόσεις θα μπορούσαν να διαρκέσουν αρκετά χρόνια, την ώρα που η ανάγκη της Τουρκίας για νέα αεροσκάφη είναι επείγουσα.

Αντιθέτως, το Κατάρ θα μπορούσε να προσφέρει μια ταχύτερη λύση, καθώς ήδη διαθέτει 24 Eurofighter Typhoon Tranche 3A.

Περιφερειακές πηγές που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν στο MEE ότι μια συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Κατάρ βρίσκεται κοντά, αν και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Πηγή από το Κατάρ επιβεβαίωσε στο Middle East Eye (MEE) ότι ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας, στρατηγός Ζίγια Τζεμάλ Καντίογλου, βρέθηκαν στη Ντόχα την Τρίτη, προκειμένου να συζητήσουν την πιθανή προμήθεια των αεροσκαφών.

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ξεχωριστά ότι ο Γκιουλέρ συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Άμυνας του Κατάρ, Σαούντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, την ίδια ημέρα.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν στο MEE ότι η κοινοπραξία υποστηρίζει τη συμφωνία, θεωρώντας την Τουρκία σημαντικό πιθανό αγοραστή, ο οποίος θα μπορούσε αργότερα να επιδιώξει αναβαθμίσεις και επιπλέον αεροσκάφη Tranche 4, εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα ραντάρ.