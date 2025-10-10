«Πρόσωπο με πρόσωπο»: Στο επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η τραγωδία των Τεμπών – ΒΙΝΤΕΟ

Πρόσωπα της Πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Οικονομία και την Κοινωνία, πρόσωπα της επικαιρότητας διασταύρωσαν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης, 9 Οκτωβρίου.

Στην πρεμιέρα, ο Νίκος Χατζηνικολάου και οι καλεσμένοι του έβαλαν στο επίκεντρο της εκπομπής τις εξελίξεις στα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά.

Ερωτήματα που καίνε, απαντήσεις που δεν χωρούν καθυστέρηση.

  • Ποιοι κρύβονται, τελικά, πίσω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;
  • Πότε θα ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη; Ποιοι θα λογοδοτήσουν για την τραγωδία;
  • Μέχρι πότε η ακρίβεια θα γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά;
  • Ποιες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα;

Στο στούντιο, βρέθηκαν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Αποστολάκη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος.

Στην εκπομπή παρενέβησαν, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Δείτε το μέρος Α’

Δείτε το μέρος Β’

Δείτε το μέρος Γ’

