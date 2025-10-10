Κόντρα Βελόπουλου-Γεωργιάδη: «Χρωστάει μια συγγνώμη στον Ρούτσι»- «Ο καθένας κρίνεται…»

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και η ακρίβεια που πλήττει τα ελληνικά νοικοκυριά ήταν τα βασικά θέματα της πρώτης εκπομπής της νέας σεζόν «Πρόσωπο με Πρόσωπο» στον ΑΝΤ1, με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, παρενέβη στην εκπομπή και αναφέρθηκε εκτενώς στην τραγωδία των Τεμπών, ενώ είχε και έντονη αντιπαράθεση με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ζητώντας του δημόσια να ζητήσει συγγνώμη από τον Πάνο Ρούτσι, που έκανε 23 ημέρες απεργία πείνας στο Σύνταγμα.

Ο κ. Βελόπουλος τόνισε αρχικά: «Δεν θα επιχειρήσω να κάνω αναδρομή στην ιστορία, θα ήθελα όμως να πω το εξής: τουλάχιστον εγώ έχω δικαίωμα να ομιλώ, διότι πρώτον, έχασα φίλο εκεί· και δεύτερον, οι μαθήτριες της κόρης μου ήταν μέσα στο τρένο. Άρα, δεν έχω καμία διάθεση να μπω στη λογική του Άδωνι Γεωργιάδη ή οποιουδήποτε άλλου της Νέας Δημοκρατίας που λέει ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται το θέμα των Τεμπών. Γιατί πολύ απλά, οι 57 νεκροί και οι τραυματίες ακόμη περιμένουν δικαίωση».

Στη συνέχεια, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη Δικαιοσύνη, σημειώνοντας: «Όσο για τη Δικαιοσύνη, επειδή έχω επιφυλάξεις για την ανώτατη ηγεσία —και όχι άδικα—, υπό την έννοια ότι διορίζεται από την κυβέρνηση και πολλές φορές πολιτικολογεί, φάνηκε από τις τελευταίες δηλώσεις της Προέδρου του Αρείου Πάγου αλλά και της Εισαγγελέως, ότι πολιτικολογούν πολλές φορές, και αυτό είναι λάθος».

Αναφερόμενος στα στοιχεία της υπόθεσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σημείωσε: «Θα ήθελα να αναφέρω κάτι που στα παγκόσμια χρονικά δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Στις 7 Απριλίου του 2023, με παραγγελία του κ. Μπαϊκάμη, δόθηκε εντολή να καταστραφεί όλο το βιολογικό υλικό —αίμα και ιστοί. Αν υπάρχει άλλο δυστύχημα στον κόσμο όπου, έναν μήνα μετά, η Δικαιοσύνη δίνει εντολή να καταστραφεί το υλικό, εγώ θα παραδεχθώ ότι κάνω λάθος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατέστρεψαν τα αποδεικτικά υλικά με εντολή της Εισαγγελέως. Δεν έχει ξαναγίνει ούτε στην Πορτογαλία, όπου έγιναν ανάλογα περιστατικά. Στην Πορτογαλία, ο χώρος ήταν κλειστός για έναν μήνα· δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει. Δεν μπάζωσαν, δεν ξεμπάζωσαν, δεν μπήκε ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Αυτά σημαίνουν κράτος. Αυτό σημαίνει σοβαρό κράτος. Και αν μιλάμε για συνωμοσιολογία, να ξέρουμε ότι τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης οδήγησαν σε αυτή τη λεγόμενη “συνωμοσιολογία”».

Απαντώντας σε ερώτηση για την υπόθεση των Ξυλόλιων, ο κ. Βελόπουλος υπογράμμισε: «Έχω επτά πραγματογνωμοσύνες που λένε το ακριβώς αντίθετο· ότι βρέθηκαν. Είναι κατατεθειμένες στα πρακτικά της Βουλής. Έκρηξη είδαμε όλοι, κύριε Χατζηνικολάου. Αν δεν τη βλέπει ο κύριος Γεωργιάδης ή η Νέα Δημοκρατία, δικό τους θέμα. Έγιναν δύο εκρήξεις —μία μικρή και μία μεγάλη. Το βίντεο ευτυχώς βρέθηκε, γιατί όλα τα υπόλοιπα βίντεο από τη διαδρομή του τρένου εξαφανίστηκαν. Όλα αυτά έγιναν για να συγκαλυφθεί η αλήθεια. Για μένα πρόκειται για δολοφονία, όχι για δυστύχημα. Όταν συμβαίνει ένα τέτοιο έγκλημα και επιχειρείται συγκάλυψη, αυτό είναι δολοφονία. Υπάρχουν επτά πραγματογνωμοσύνες που μιλούν για στοιχεία υδρογονανθράκων και πτητικών ουσιών. Αν αυτό ενοχλεί τη Νέα Δημοκρατία, πρόβλημά της. Αν δεν μπορεί να το βρει, να παραιτηθεί για να το βρούμε εμείς, ως κυβέρνηση της Ελληνικής Λύσης. Το λέω απλά, χωρίς διάθεση να οξύνω τα πνεύματα».

Σε ερώτηση για το αν έχει καταλήξει στους λόγους που, όπως είπε, η κυβέρνηση επιχειρεί συγκάλυψη, απάντησε: «Όχι, δεν μπορώ να συνωμοσιολογήσω. Θεωρώ όμως ότι, αν η Σύμβαση 717 καθυστέρησε και φταίει η Νέα Δημοκρατία, και το δυστύχημα συνέβη επειδή δεν υπήρχε η κατάλληλη ηλεκτρονική υποδομή, τότε η κυβέρνηση βολεύτηκε να καθυστερήσει, ώστε να μην τιμωρηθεί κανένας. Θα έπρεπε να έχουν πάει φυλακή όλοι οι υπουργοί. Τα υπόλοιπα σενάρια για τις εκρήξεις και τη μεταφορά φορτίου είναι καταγεγραμμένα στις πραγματογνωμοσύνες που έχω καταθέσει στη Βουλή. Έκρηξη υπήρξε, το τι ακριβώς συνέβη θα φανεί στην πορεία. Για μένα είναι ζήτημα τιμής».

Ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε και στον υπουργό Υγείας, λέγοντας: «Ο κύριος Γεωργιάδης χρωστάει —όχι για τα Τέμπη, αλλά για τον κύριο Ρούτσι— μια συγγνώμη. Δεν μπορεί υπουργός να γελάει και να λέει “έχει γερή κράση ο κύριος Ρούτσι, κρατάει πολύ η απεργία πείνας του”. Το είπε. Τον άκουσα με τα αυτιά μου σε ραδιοφωνικό σταθμό. Αυτό είναι απρεπές, για να μην πω απάνθρωπο. Δεν μπορεί να λέγεται από χείλη υπουργού για έναν άνθρωπο που έχασε το παιδί του. Εγώ μπορεί να έχασα φίλο μου, αλλά εκείνος έχασε το παιδί του. Ο υπουργός Υγείας οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Τότε θα δείξει και την άλλη του πλευρά — την ανθρώπινη. Δεν το κάνει, και αυτό κάνει τα πράγματα χειρότερα».

Στο σημείο εκείνο, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρενέβη, απαντώντας: «Θέλω να σας παρακαλέσω, αγαπητέ Πρόεδρε της Ελληνικής Λύσης, να μην μου κάνετε διαρκώς υποδείξεις. Ο καθένας μας κρίνεται από τους συμπολίτες μας».