Αντώνης Καφετζόπουλος: «Τσαντίστηκα γιατί δεν μου απάντησαν καν στην πρόταση με τον τυπικό τρόπο που οφείλουν να απαντούν»

Τετ α τετ με την Αθηναϊδα Νέγκα βρέθηκε ο Αντώνης Καφετζόπουλος, τη νύχτα της Πέμπτης (9/10), όταν και φιλοξενήθηκε στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» στο Action 24. Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο έμπειρος πρωταγωνιστής μίλησε για τους διαφορετικούς κόσμους που τον χωρίζουν με τους υπευθύνους των κρατικών θεάτρων καθώς και για την αντίδραση που τον εκνεύρισαν στο πρόσφατο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, ο Αντώνης Καφετζόπουλος εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «αυτό το οποίο είπα σε σχέση με τα κρατικά θέατρα είναι ότι πιο πολύ αισθάνονται και εκείνοι και εγώ ότι ανήκουμε σε διαφορετικούς κόσμους. Εννοώ τους ανθρώπους που κατοικοεδρεύουν στα κρατικά, δεν εννοώ τους συναδέλφους μου που κάνουν ένα συμβόλαιο για 1-2 χρόνια και φεύγουν. Εννοώ τους ανθρώπους που αισθάνονται ότι μια κρατική δουλειά είναι η καλύτερη και ζουν απ’ αυτό και ζουν μες στα κρατικά θέατρα».

«Μ’ αυτούς τους ανθρώπους δεν μας ενώνουν πολλά, εμένα μαζί τους. Άπειροι συμβιβασμοί μπορούν να γίνουν, απλώς είναι θέμα νοοτροπίας και στάσης. Δεν το επιδίωξα ποτέ, δεν το θέλησα ποτέ. Ε, δεν ήθελαν κι αυτοί και ως εκ τούτου οι δρόμοι μας δεν συναντήθηκαν. Τσαντίστηκα κάποια στιγμή γιατί τους έκανα μια πρόταση, που θεωρώ ότι ήταν ενδιαφέρουσα, για να έκανα μια παράσταση στο Εθνικό».

«Δεν μου απάντησαν καν με τον τυπικό τρόπο που οφείλουν να απαντούν, δηλαδή γραπτώς. Ήταν μια πρόταση ταμάμ για το Εθνικό. Δεν έχει σημασία, υπήρξε μόνο ένα τηλεφώνημα ότι “δεν είναι μες στα σχέδια μας”. Δεν στεναχωρήθηκα, τσαντίστηκα», πρόσθεσε ο Αντώνης Καφετζόπουλος.