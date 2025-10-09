Δημήτρης Ουγγαρέζος: Συγκινεί για την απώλεια των γονιών του – «Ας φύγει για να μην καταλαβαίνει τι συμβαίνει»

Για το πένθος που βίωσε με την απώλεια των γονιών του, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους προσπάθησε να τους αντιμετωπίσει μίλησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στο pdocast της Νάντιας Μπουλέ WellBe, με την οποία στο παρελθόν υπήρξε ζευγάρι.

Χρόνια μετά τον χωρισμό τους, ο γνωστός παρουσιαστής άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τον θάνατο των γονιών του, τον καρκίνο –που ο ίδιος χαρακτήρισε «κωλο-αρρώστια»– αλλά και το δύσκολο ταξίδι του πένθους.

«Δεν είναι μόνο τα στάδια του πένθους, τα συναισθήματα και η διάρκειά τους. Τα διάβασα, τα είδα σε ταινίες, αλλά μετά το 2ο-3ο δεν ταυτίζονταν με αυτό που ένιωθα. Το μόνο που σίγουρα βίωσα είναι η επανεξέταση των γεγονότων, με σκοπό να καταλάβω αν μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό και οι γονείς μου, που έφυγαν με διαφορά έξι μηνών, θα μπορούσαν να κερδίσουν έστω και μία ώρα ζωής», είπε συγκινημένος.

Όσα είπε για τον πατέρα και τη μητέρα του

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος περιέγραψε με λόγια που ραγίζουν καρδιές τη στιγμή που ο πατέρας του παραδέχτηκε πως δεν άντεχε άλλο: «Κάποια στιγμή μου το είπε ότι κουράστηκε. Μου είπε “Κουράστηκα Δημήτρη”. Ήταν Χριστούγεννα και μετά από έναν μήνα έφυγε. Σαν να μου έλεγε “δεν αντέχω άλλο να προσπαθώ”. Θεωρώ ότι ο Θεός μας έχει δώσει τη δύναμη να το παρατήσουμε. Στο φευγιό έχουμε μια μικρή δικαιοδοσία».

Με μεγάλη τρυφερότητα μίλησε και για τη μητέρα του, τον άνθρωπο που χαρακτήρισε «τον συνδετικό κρίκο της οικογένειας»: «Η μαμά μου κρατούσε τις ισορροπίες. Αν έφευγε εκείνη πρώτη, θα έπρεπε με τον μπαμπά να αποκαταστήσουμε μια επικοινωνία που γέμιζε εκείνη. Μια γέφυρα που λεγόταν μαμά».

Για τον καρκίνο και τις τελευταίες στιγμές της

Ο παρουσιαστής δεν μάσησε τα λόγια του όταν αναφέρθηκε στην ασθένεια: «Αυτή η κωλο-αρρώστια σε κάνει να δεις τον άνθρωπό σου και να λες “αν δεν γίνεται να γίνει καλά, ας φύγει για να μην καταλαβαίνει τι συμβαίνει”. Τον βλέπεις να λιώνει, να γίνεται σκιά του εαυτού του. Ο πόνος ήταν μέρος της ύπαρξής μου».

Συγκλονιστική ήταν και η περιγραφή του για τις τελευταίες στιγμές της μητέρας του: «Σταμάτησε να μιλάει, να επικοινωνεί. Μόνο όταν μπήκα εγώ στο δωμάτιο έβγαλε μια κραυγή, αυτό. Δεν κατάλαβα τίποτα, σαν να φόρεσα μια πανοπλία και έκανα ό,τι έπρεπε να γίνει. Ήμουν κρυμμένος μέσα μου».

«Δεν έκλαψα ποτέ»

Όπως παραδέχτηκε, δεν άφησε τον εαυτό του να εκφράσει ποτέ τα δάκρυα που κουβαλούσε: «Δεν είχα την πολυτέλεια να καταλάβω τι έγινε. Υπέπεσα, μια εβδομάδα έτρωγα comfort food, τρώω συναισθηματικά. Ήταν χειρότερο το συναίσθημα, το πρωί ήμουν σκ@τα.

Μετά άρχισα να πίνω. Ωραία ήταν όταν έπινα, από ένα σημείο και μετά δεν με έπιανε. Το πρωί, συν ότι αισθανόμουν άθλια, ήθελα να ζήσω το πένθος, δεν μου άρεσε που το είχα νεκρώσει και συν τοις άλλοις μου δημιουργήθηκαν τύψεις, οι οποίος όμως δεν ήταν απόρροια του πένθους, αλλά του αλκοόλ. Δεν πάλεψα τίποτα. Δεν έκλαψα ποτέ. Τώρα, τον τελευταίο χρόνο σπάω, αλλά μερικά πράγματα δεν θέλω να τα εκθέτω».