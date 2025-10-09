Δημήτρης Ουγγαρέζος: Συγκινεί για την απώλεια των γονιών του – «Ας φύγει για να μην καταλαβαίνει τι συμβαίνει»

Enikos Newsroom

lifestyle

Δημήτρης Ουγγαρέζος
Φωτογραφία: Instagram/d_ougarezos

Για το πένθος που βίωσε με την απώλεια των γονιών του, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους προσπάθησε να τους αντιμετωπίσει μίλησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στο pdocast της Νάντιας Μπουλέ WellBe, με την οποία στο παρελθόν υπήρξε ζευγάρι.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Έξω φρενών με τον Βασίλη Μπισμπίκη – «Θα έσκυβα το κεφάλι και θα πήγαινα να απολογηθώ – Ζητάει και τα ρέστα»

Χρόνια μετά τον χωρισμό τους, ο γνωστός παρουσιαστής άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τον θάνατο των γονιών του, τον καρκίνο –που ο ίδιος χαρακτήρισε «κωλο-αρρώστια»– αλλά και το δύσκολο ταξίδι του πένθους.

«Δεν είναι μόνο τα στάδια του πένθους, τα συναισθήματα και η διάρκειά τους. Τα διάβασα, τα είδα σε ταινίες, αλλά μετά το 2ο-3ο δεν ταυτίζονταν με αυτό που ένιωθα. Το μόνο που σίγουρα βίωσα είναι η επανεξέταση των γεγονότων, με σκοπό να καταλάβω αν μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό και οι γονείς μου, που έφυγαν με διαφορά έξι μηνών, θα μπορούσαν να κερδίσουν έστω και μία ώρα ζωής», είπε συγκινημένος.

Όσα είπε για τον πατέρα και τη μητέρα του

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος περιέγραψε με λόγια που ραγίζουν καρδιές τη στιγμή που ο πατέρας του παραδέχτηκε πως δεν άντεχε άλλο: «Κάποια στιγμή μου το είπε ότι κουράστηκε. Μου είπε “Κουράστηκα Δημήτρη”. Ήταν Χριστούγεννα και μετά από έναν μήνα έφυγε. Σαν να μου έλεγε “δεν αντέχω άλλο να προσπαθώ”. Θεωρώ ότι ο Θεός μας έχει δώσει τη δύναμη να το παρατήσουμε. Στο φευγιό έχουμε μια μικρή δικαιοδοσία».

Με μεγάλη τρυφερότητα μίλησε και για τη μητέρα του, τον άνθρωπο που χαρακτήρισε «τον συνδετικό κρίκο της οικογένειας»: «Η μαμά μου κρατούσε τις ισορροπίες. Αν έφευγε εκείνη πρώτη, θα έπρεπε με τον μπαμπά να αποκαταστήσουμε μια επικοινωνία που γέμιζε εκείνη. Μια γέφυρα που λεγόταν μαμά».

Για τον καρκίνο και τις τελευταίες στιγμές της

Ο παρουσιαστής δεν μάσησε τα λόγια του όταν αναφέρθηκε στην ασθένεια: «Αυτή η κωλο-αρρώστια σε κάνει να δεις τον άνθρωπό σου και να λες “αν δεν γίνεται να γίνει καλά, ας φύγει για να μην καταλαβαίνει τι συμβαίνει”. Τον βλέπεις να λιώνει, να γίνεται σκιά του εαυτού του. Ο πόνος ήταν μέρος της ύπαρξής μου».

Συγκλονιστική ήταν και η περιγραφή του για τις τελευταίες στιγμές της μητέρας του: «Σταμάτησε να μιλάει, να επικοινωνεί. Μόνο όταν μπήκα εγώ στο δωμάτιο έβγαλε μια κραυγή, αυτό. Δεν κατάλαβα τίποτα, σαν να φόρεσα μια πανοπλία και έκανα ό,τι έπρεπε να γίνει. Ήμουν κρυμμένος μέσα μου».

«Δεν έκλαψα ποτέ»

Όπως παραδέχτηκε, δεν άφησε τον εαυτό του να εκφράσει ποτέ τα δάκρυα που κουβαλούσε: «Δεν είχα την πολυτέλεια να καταλάβω τι έγινε. Υπέπεσα, μια εβδομάδα έτρωγα comfort food, τρώω συναισθηματικά. Ήταν χειρότερο το συναίσθημα, το πρωί ήμουν σκ@τα.

Μετά άρχισα να πίνω. Ωραία ήταν όταν έπινα, από ένα σημείο και μετά δεν με έπιανε. Το πρωί, συν ότι αισθανόμουν άθλια, ήθελα να ζήσω το πένθος, δεν μου άρεσε που το είχα νεκρώσει και συν τοις άλλοις μου δημιουργήθηκαν τύψεις, οι οποίος όμως δεν ήταν απόρροια του πένθους, αλλά του αλκοόλ. Δεν πάλεψα τίποτα. Δεν έκλαψα ποτέ. Τώρα, τον τελευταίο χρόνο σπάω, αλλά μερικά πράγματα δεν θέλω να τα εκθέτω».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες ώρες ύπνου το βράδυ μπορούν να μειώσουν τις πιθανότητες για πρόωρο θάνατο;

Η Φαινυλκετονουρία (PKU) στο επίκεντρο δύο σημαντικών συνεδρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό

Κώστας Τσιάρας: Ξεκινά σειρά πληρωμών προς τους παραγωγούς – Η αντιμετώπιση της ευλογιάς απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα κ...

Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου-Ελλάδας: Στο επίκεντρο οι επενδύσεις, η υψηλή τεχνολογία, η καινοτομία και η γυ...

Το νέο μοντέλο AI της Google χρησιμοποιεί broswer όπως εσείς

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
00:41 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ιωάννα Μπούκη: «Μου αρέσει που έχω κρατήσει το επίθετο του συζύγου μου – Είμαι περήφανη για εκείνον»

Για τη σχέση της με τον σύζυγό της, δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ, αλλά και στην απόφασή της να ...
17:31 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Αργύρης Πανταζάρας: «Δεν ακούγονται οι φωνές που πραγματικά πρέπει να ακουστούν – Σε αυτό βοηθάει και η παραπληροφόρηση»

Για την αντίσταση που πρέπει να κάνει κανείς στον θόρυβο από τις πολλές φωνές που ακούγονται σ...
12:55 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Δανάη Παππά για Βασίλη Μπισμπίκη: «Με σόκαρε… Για ποιον λόγο να είμαι υπόλογη σε ένα θέμα που δεν έχω σχέση;»

Για τον Βασίλη Μπισμπίκη ρωτήθηκε η Δανάη Παππά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα ...
12:33 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Αναγνωρίζετε το κοριτσάκι της φωτογραφίας; – Είναι γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός

Το γλυκό κοριτσάκι της φωτογραφίας είναι γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός, την οποία έχουμε παρακολουθ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης