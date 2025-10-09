Γερμανία: Συναγερμός για drone πάνω από τη ΝΑΤΟϊκή βάση του Γκαϊλενκίρχεν

Γερμανία: Συναγερμός για drone πάνω από τη ΝΑΤΟϊκή βάση του Γκαϊλενκίρχεν

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (8/10) στη ΝΑΤΟϊκή βάση στο Γκαϊλενκίρχεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όταν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του περιοδικού Der Spiegel, εντοπίστηκε ύποπτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) εντός της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων γύρω από τη βάση.

Γερμανία: Η αστυνομία θα μπορεί να καταρρίπτει drones υπό προϋποθέσεις

Πετούσε σε χαμηλό ύψος

Όπως αναφέρει το περιοδικό, το άγνωστης ταυτότητας drone πετούσε λίγο μετά τις 19:00 (τοπική ώρα) και για περίπου ένα λεπτό σε χαμηλό ύψος πάνω από τον διάδρομο της αεροπορικής βάσης, από την οποία απογειώνονται τα αναγνωριστικά αεροσκάφη AWACS της Συμμαχίας. Ενημερώθηκε αμέσως η αστυνομία, της οποίας αρμοδιότητα είναι η άμυνα έναντι των drones, δεν κατέστη ωστόσο δυνατό να εξακριβωθούν τα στοιχεία του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Εκπρόσωπος της βάσης επιβεβαίωσε σήμερα ότι, αφού εντοπίστηκε ένα drone από σύστημα αισθητήρων, ερευνήθηκε ενδελεχώς η περιοχή, αλλά δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο. Λόγω όμως της τρέχουσας «αυξημένης ευαισθησίας», κάθε αναφορά για drone λαμβάνεται σοβαρά υπ’όψιν, πρόσθεσε, ενώ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο να επρόκειτο για «εσφαλμένο συναγερμό».

Η βάση του ΝΑΤΟ στο Γκαϊλεννκίρχεν παίζει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Εκεί άλλωστε σταθμεύουν πολλά από τα αναγνωριστικά αεροσκάφη AWACS, τα οποία χρησιμοποιεί η Συμμαχία για να παρακολουθεί τον εναέριο χώρο στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ, από όπου συχνά εισβάλλουν ύποπτα drones. Λόγω της σημασίας της, η βάση είναι μια από τις στρατιωτικές τοποθεσίες τις οποίες οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις προστατεύουν εντατικά, μεταξύ άλλων με συστήματα αισθητήρων που μπορούν να ανιχνεύσουν ακόμη και μικρά drones. Τα αμυντικά συστήματα έχουν ωστόσο σχετικά μικρή επιχειρησιακή εμβέλεια, είναι επομένως κατάλληλα μόνο για την προστασία της ίδιας της βάσης.

«Δεν πρέπει να καλλιεργούνται υπερβολικές προσδοκίες»

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) προειδοποίησε σήμερα ότι δεν πρέπει να καλλιεργούνται υπερβολικές προσδοκίες ενόψει της τροποποίησης του Νόμου περί Ασφάλειας της Αεροπλοΐας για τη βελτίωση της προστασίας από τα drones. «Δεν υπάρχει 100% προστασία από τα drones, πουθενά στον κόσμο», δήλωσε ο υπουργός και διευκρίνισε ότι αν και η Bundeswehr διαθέτει κατάλληλα συστήματα για την ανίχνευση και την αντιμετώπιση drones, αυτά δεν είναι διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, στο εξής η ομοσπονδιακή αστυνομία θα έχει την εξουσιοδότηση ακόμη και να καταρρίψει drone, εφόσον θεωρηθεί επικίνδυνο. Προς το παρόν, επιτρέπεται να αναληφθεί δράση κατά των drones μόνο πάνω από στρατιωτικό χώρο.

