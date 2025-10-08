Γερμανία: Η αστυνομία θα μπορεί να καταρρίπτει drones υπό προϋποθέσεις

Enikos Newsroom

διεθνή

DRONES ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η γερμανική αστυνομία θα αποκτήσει σύντομα την εξουσία να καταρρίπτει drones, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στην προσπάθεια κατά των απειλών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα αξιοποιηθούν και νέα, υπερσύγχρονα τεχνικά μέσα.

Μετά τα πρόσφατα περιστατικά με drones που προκάλεσαν χάος στα αεροδρόμια του Μονάχου και του Αμβούργου, το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε σήμερα ότι στο εξής η ομοσπονδιακή αστυνομία «θα μπορεί να λαμβάνει μέτρα για την άμυνα κατά των drones».

Σε αυτό το πλαίσιο, η αστυνομία θα έχει τη δυνατότητα «να χρησιμοποιεί φυσικά μέσα και να ελέγχει την αναχαίτιση και την κατάρριψή τους», δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και διευκρίνισε ότι στην προσπάθεια αντιμετώπισης των drones θα χρησιμοποιηθούν υπερσύγχρονα τεχνικά μέσα, όπως ηλεκτρομαγνητικοί παλμοί και παρεμβολές GPS, οι οποίες θα διακόπτουν τη σύνδεση του drone με τον χειριστή του.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αν απαντήσετε «ναι» σε αυτές τις 5 ερωτήσεις, τότε έχετε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη

Καρκίνος: Όταν τα σημάδια δεν είναι ξεκάθαρα ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνονται

Σε ανοδική τροχιά επιστρέφουν οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές – Πάνω από τα 4.000 δολάρια ο χρυσός

Κομισιόν: Παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ΚΑΕ – Ποια καταστήματα αφορά

Το νέο «concept» πληκτρολόγιο της Google Japan εμπνέεται από τα παλιά περιστροφικά τηλέφωνα

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:40 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία: Έστειλε χιλιάδες drones καμικάζι στο Κόσοβο – Οργισμένη αντίδραση Βούτσιτς κατά της Άγκυρας

Το Κόσοβο παρέλαβε σήμερα drones καμικάζι από την Τουρκία. Την άφιξη τους στο αεροδρόμιο της Π...
23:31 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Γιατί είναι δύσκολη μια συμφωνία επί του προϋπολογισμού – Τι υπάρχει πίσω από το πρόβλημα με το χρέος

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός στην Γαλλία, Σεμαστιάν Λεκορνί, έχει δημιουργήσει πολύ θόρυβο, βασι...
23:07 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: «Ο Μακρόν θα ανακοινώσει νέο πρωθυπουργό σε 48 ώρες» επιβεβαιώνει το Ελιζέ

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν θα ανακοινώσει τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας μέσα στις ...
22:43 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: Ενδέχεται να επισκεφτώ τη Μέση Ανατολή την Κυριακή – Η συμφωνία για τη Γάζα είναι «πολύ κοντά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται να ταξιδέψει στην Μέση Ανατολή την Κυριακή, καθώς προχωρ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης