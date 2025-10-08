Διπλωματικός πυρετός στην Αίγυπτο για την Γάζα – Αισιοδοξία, επιφυλάξεις και η παράλληλη σύνοδος στο Παρίσι για την επόμενη ημέρα

Η Χαμάς παρέδωσε την Τετάρτη καταλόγους ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων που προτείνει να ανταλλαγούν και δήλωσε αισιόδοξη για τις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ωστόσο ένα όνομα, μπορεί να είναι κόκκινη γραμμή για το Ισραήλ, ενώ ο γαμπρός και ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εμπλακούν σήμερα στις συνομιλίες της Αιγύπτου.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ – Χαμάς, στο Σαρμ Ελ Σεΐχ, εστιάζουν στους μηχανισμούς για τον τερματισμό της σύγκρουσης, την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και τη συμφωνία ανταλλαγής, πρόσθεσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση, σε μια φαινομενικά αισιόδοξη αποτίμηση των συνομιλιών επί του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ,. Είναι ένα σχέδιο που έχει φέρει πολύ κοντά τους διαπραγματευτές στο να καταλήξουν σε συμφωνία για να σιγήσουν τα όπλα.

Ένα από τα μεγάλα σημεία που θα δυσκολευτούν οι διπλωμάτες να προχωρήσουν είναι η πίεση προς τη Χαμάς να αφοπλιστεί, ένα θέμα που δεν ήταν πρόθυμη να συζητήσει στις συνομιλίες που ξεκίνησαν τη Δευτέρα στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ, δήλωσε παλαιστινιακή πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ σε σύνοδο στο Παρίσι

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συμμετάσχει σε υπουργική συνάντηση, αύριο, Πέμπτη, στο Παρίσι, με ευρωπαϊκά, αραβικά και άλλα κράτη για να συζητήσουν τη μεταπολεμική μετάβαση της Γάζας, δήλωσαν την Τετάρτη τρεις διπλωματικές πηγές.

Η συνάντηση, η οποία θα διεξαχθεί παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, έχει ως στόχο να συζητήσει τον τρόπο εφαρμογής του σχεδίου Τραμπ και να αξιολογήσει τις συλλογικές δεσμεύσεις των χωρών.

Στην Γάζα οι Παλαιστίνιοι ζουν υπό καθεστώς συνεχούς εκτοπισμού, καθώς αντιμετωπίζουν, στρατιωτική βία, πείνα, ελλείψεις σε καύσιμα, νερό και σε ιατρικές προμήθειες. “Έρχεται ο χειμώνας … το νερό περνάει μέσα (από τη σκηνή μου), οι αρουραίοι μας κυνηγούν, όπως τα κουνούπια και οι μύγες”, δήλωσε ο εκτοπισμένος κάτοικος της Γάζας Raed Shahine. Αυτά πρέπει να λυθούν.

Η σύνοδος στο Παρίσι θα γίνει παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ στην Ερυθρά Θάλασσα. Αντικείμενό της είναι το πώς θα εφαρμοστεί σχέδιο που πρότεινε ο Αμερικανικός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και να αξιολογηθούν οι συλλογικές δεσμεύσεις χωρών.

Σύμφωνα με ένα σημείωμα που στάλθηκε στους αντιπροσώπους, και το οποίο επικαλείται το Reuters η συνάντηση αποτελεί συνέχεια της Διάσκεψης για τη “λύση των δύο κρατών” στην Νέα Υόρκη, στα Ηνωμένα Έθνη. Έχει στόχο να συμφωνηθούν κοινές δράσεις για τη συμβολή στο σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα. Η λύση των δύο κρατών θα περιλαμβάνει ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος δίπλα στο Ισραήλ.

Συζήτηση για την ανοικοδόμηση

Στις χώρες που θα συμμετάσχουν την Πέμπτη περιλαμβάνονται η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιορδανία, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ινδονησία, η Τουρκία και ο Καναδάς.

Το σημείωμα ανέφερε ότι η συμμετοχή της Ουάσινγκτον θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο. Μια ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή δήλωσε ότι είναι ζωτικής σημασίας η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιταλική διπλωματική πηγή υπογράμμισε τη σημασία της υποστήριξης του σχεδίου του Τραμπ, το οποίο ήταν “το μόνο δυνατό”.

Γαλλική διπλωματική πηγή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια της συνάντησης και ότι η ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και την ανοικοδόμηση του θύλακα, τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής και των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας.

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ στις συνομιλίες

Ο Τραμπ εξέφρασε και αυτός αισιοδοξία για την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κι έστειλε μια ομάδα στο Σαρμ Ελ Σεΐχ στην οποία συμμετέχουν ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, ο οποίος διετέλεσε απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη θητεία του προέδρου.

Όμως αξιωματούχοι όλων των πλευρών παραμένουν επιφυλακτικοί και επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει γρήγορη πρόοδος. Στις συνομιλίες της Τετάρτης αναμενόταν να συμμετάσχουν και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη, μεταξύ των οποίων ο Ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ – στενός έμπιστος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου – και ο πρωθυπουργός του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, μακροχρόνιος μεσολαβητής.

Η κόκκινη γραμμή του Ισραήλ

Στον κατάλογο των ονομάτων που έχει δώσει η Χαμάς ξεχωρίζει ο Μαρουάν Μπαργούτι, από τους λίγους πολιτικούς που έχουν κερδίσει τόσο μεγάλο σεβασμό μεταξύ των Παλαιστινίων. Είναι ο σημαντικότερος Παλαιστίνιος κρατούμενος και παραμένει φυλακισμένος στο Ισραήλ, για πάνω από 20 χρόνια, έχοντας καταδικαστεί σε 5 φορές ισόβια κάθειρξη.

Ο πρώην ηγέτης του κόμματος Φατάχ στη Δυτική Όχθη είναι μακράν η πιο δημοφιλής πολιτική προσωπικότητα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, παρόλο που μια ολόκληρη γενιά Παλαιστινίων γεννήθηκε μετά τη φυλάκισή του πριν από δύο και πλέον δεκαετίες.

Κάποιοι τον έχουν περιγράψει ως τον Παλαιστίνιο Νέλσον Μαντέλα, θεωρώντας ότι είναι ο μόνος που μπορεί να οδηγήσεις τους Παλαιστινίους στην ελευθερία. Για το Ισραήλ, είναι ένας από τους πιο προβεβλημένους τρομοκράτες. Ο 66χρονος φυλακίστηκε το 2002 για το σχεδιασμό επιθέσεων που σκότωσαν πέντε πολίτες κατά τη διάρκεια της δεύτερης παλαιστινιακής Ιντιφάντα.

Αρνήθηκε τότε τις κατηγορίες και απέρριψε τη δικαιοδοσία και τη νομιμότητα του δικαστηρίου που τον καταδίκασε. Η Χαμάς απαιτεί τώρα την απελευθέρωση του Μπαργούτι ως μέρος μιας πιθανής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα – μια κίνηση που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει το παλαιστινιακό πολιτικό τοπίο.

Δεδομένης της εξέχουσας θέσης του μεταξύ των Παλαιστινίων και της θεωρούμενης ικανότητάς του να τους οδηγήσει προς την κρατική υπόσταση, το Ισραήλ είναι εξαιρετικά απίθανο να συμφωνήσει στην απελευθέρωσή του.