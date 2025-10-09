Τρίπολη: Βίντεο-σοκ από την άγρια συμπλοκή των ανηλίκων – Η αιτία του καβγά, οι κραυγές του 12χρονου και οι μαρτυρίες

Ένα συγκλονιστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας από την άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε την Τετάρτη (8/10) στην Τρίπολη, όπου δύο μαθητές, 12 και 13 ετών, διαπληκτίστηκαν, με τον έναν από τους δύο να βγάζει μαχαίρι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και των δύο.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το STAR φαίνεται η στιγμή που ο ένας ανήλικος δέχεται απανωτές μαχαιριές από τον συμμαθητή του. Οι κραυγές του ανήλικου αντηχούν σε όλη την γειτονιά.

«Ααα. Συγγνώμη. Ααα Βοήθεια. Ααα τι κάνεις;» φωνάζει ο άτυχος μαθητής.

Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης και στη συνέχεια ο ένας από τους δυο διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας προκειμένου να χειρουργηθεί, καθώς η κατάστασή του ήταν πιο σοβαρή.

Όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κ. Μιχάλης Γιαννάκος μιλώντας στο enikos.gr, ο ανήλικος που μεταφέρθηκε στο Παίδων «βρίσκεται στην ΜΕΘ, εκτός κινδύνου. Δεν είναι διασωληνωμένος, ωστόσο φέρει τραύματα στο πρόσωπο, τον αυχένα και αιμάτωμα στον λαιμό. Λίγο έλειψε να του κλείσει η αναπνευστική οδός και να κινδυνέψει η ζωή του».

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως ο ανήλικος φέρει ακόμη μαχαιριά στον ώμο και χτύπημα στο μάτι, ενώ σημείωσε ότι «δεν πρέπει να χρησιμοποιήθηκε μόνο μαχαίρι. Μάλλον χτυπήθηκε και με σιδερογροθιά, γιατί τα τραύματα είναι πολύ μεγάλα. Σήμερα υπεβλήθη σε μαγνητική και αγγειογραφία και πιστεύουμε ότι θα πάει καλά».

Παράλληλα, ο κ. Γιαννάκος εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με την αύξηση των περιστατικών βίας μεταξύ των ανηλίκων. «Το ζήτημα είναι τι γίνεται, δεν είναι μόνο αυτό, πληθαίνουν τα περιστατικά», τόνισε ακόμη, συμπληρώνοντας πως «το συγκεκριμένο παιδί το τσάκισε, το χτυπούσε με μίσος».

Πατέρας 12χρονου: «Το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση στην Εντατική και περιμένουμε νεότερα»

Ο πατέρας του 12χρονου ανέφερε: «Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Λίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του. Στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δύο μαχαιριές και στον ώμο. Το σακάτεψε. Δεν σταματούσε να το χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στον δρόμο και ζητούσε βοήθεια. Το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση. Είναι στην Εντατική και περιμένουμε νεότερα. Έχει ένα θέμα με το μάτι του, είναι κλειστό το βλέφαρο και δεν γυρίζει μέσα η κόρη του ματιού».

«Τα παιδιά μετά που σχόλασαν, τσακώθηκαν. Και κάποιος από τους δύο είχε το μαχαίρι. Το χρησιμοποίησαν και οι δύο. Πρώτα ο ένας μετά ο άλλος» υποστήριξε από την πλευρά του ο πατέρας του 13χρονου.

Συγκλονίζουν οι γιαγιάδες των ανήλικων

«Στο μάτι, στο σβέρκο, στην πλάτη που να σας πω; Παντού! Παντού χαρακωμένο. Τι εργαλείο ήταν αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, που τον χαράκωσε. Αυτό πρέπει να ήταν ειδικό μαχαίρι που τον τρύπησε, δεν ήταν μαχαίρι από αυτά που έχουμε στο σπίτι μας. Δεν έπαιρνε μαχαίρι το παιδί ούτε ψωμί να κόψει. Του έλεγα καμιά φορά Γ… κόψε λίγο ψωμί. Όχι γιαγιά δεν το πιάνω εγώ το μαχαίρι στα χέρια μου θα κοπώ. Αφού πήγε πισώπλατα και τον μαχαίρωσε; Ο Γ.. το είχε; Τον μαχαίρωσε πίσω στον σβέρκο και στην πλάτη;» ανέφερε η γιαγιά του 12χρονου, μιλώντας στο Mega.

«Ανησυχώ και για τα δύο παιδιά. Θέλω να γίνουν καλά. Το μαχαίρι το είχε το άλλο παιδί, όχι ο εγγονός μου. Του έκανε χαρακιές στα χέρια. Ούτε σιδηρογροθιά είχε ο εγγονός μου. Απορώ άλλα παιδιά δεν υπήρχαν εκεί; Δάσκαλοι δεν υπήρχαν;» δήλωσε η γιαγιά του 13χρονου.

Η αιτία του καβγά

Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία του καβγά ήταν τα άσχημα λόγια που ακούστηκαν για μία κοπέλα φίλη τους ενός από τους δύο ανήλικους.

Στον Ανακριτή την Παρασκευή ο 13χρονος

Σε βάρος των γονέων των ανήλικων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ κατασχέθηκε και ένα μαχαίρι.

Το απόγευμα της Πέμπτης, οι γονείς με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι, σύμφωνα με την Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, ενώ ο ένας ανήλικος που μέχρι πρότινος νοσηλευόταν στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης με τραύμα στο χέρι, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, στους οποίους αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου την Παρασκευή (10/10).

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθησαν, χθες (8.10.2025) το μεσημέρι, στην Τρίπολη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, -2- ανήλικοι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, οι ανήλικοι χθες (8.10.2025) το μεσημέρι, στην Τρίπολη, επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας σωματικές βλάβες.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου, ενώ συνελήφθησαν οι -3- εξ’ αυτών.

Τέλος, βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- μαχαίρι.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης».