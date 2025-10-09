«Τρομεροί γονείς»: Όσα δήλωσαν οι πρωταγωνιστές στην Avant premiere του πρώτου επεισοδίου

Νάντια Ρηγάτου

Media

«Τρομεροί γονείς»: Όσα δήλωσαν οι πρωταγωνιστές στην Avant premiere του πρώτου επεισοδίου

Η κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα και η δημοσιογράφος Άννα Πανταζή βρέθηκαν στην Avant premiere της σειράς «Τρομεροί γονείς» όπου οι πρωταγωνιστές Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιώργος Κριθάρας, Κωνσταντίνος Πεσλής και οι μικροί Δημήτρης Μακρόπουλος και Ορέστης Μπάμπαλης μίλησαν για το ρόλο τους και τη σειρά.

Εκεί βρέθηκε και σκηνοθέτης της σειράς Γιώργος Κικίδης και ο καλλιτέχνης Good Job Nicky που έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική του ομότιτλου τραγουδιού του ακούγεται στους τίτλους  αρχής της σειράς, «Τρομεροί γονείς».

Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Περιμένουμε κι έχουμε αγωνία να δούμε αν όλο αυτό που περνάμε εμείς στα γυρίσματα κι έχουμε δέσει σαν ομάδα, αν θα έχει την ίδια ανταπόκριση και στον κόσμο».

Γιώργος Κριθάρας: «Είναι εξαιρετική περίπτωση να είμαστε τηλεοπτικοί γονείς. Στη δουλειά μας χρειάζεται να αναπτύξεις λίγο συναίσθημα, λίγο να το νιώσεις. Κάνουμε γυρίσματα με δύο ανήλικα παιδιά, κάτι το οποίο είναι δύσκολο όπως φαντάζομαι και στην πραγματικότητα».

Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Εγώ που έχω παιδιά και καθημερινά πηγαίνω στο γύρισμα, ζω ένα déjà vu. Είναι αυτό που ζω την προηγουμένη μέρα στη ζωή μου και έχω τις ίδιες σκηνές στο γύρισμα».

Δημήτρης Μακρόπουλος: «Στη σειρά θα δούμε τον Άλεξ να είναι ιδιοφυία, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι αληθινό, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Με τον αδερφό μου, στη σειρά, θα κάνουμε πολλές σκανταλιές  και μερικές φορές θα τσακωνόμαστε. Εγώ είμαι ο πιο σοβαρός της οικογένειας, αλλά μερικές φορές γίνομαι και άτακτος».

Κωνσταντίνος Πεσλής: «Εγώ είμαι ο Θωμάς, είμαι υποψήφιος φοιτητής και ερωτευμένος. Το στοιχείο του ρόλου που ταιριάζει περισσότερο με τον χαρακτήρα μου είναι ότι δεν ήμασταν στο σχολείο καλοί μαθητές».

Ορέστης Μπάμπαλης: «Οι γονείς μου στη σειρά είναι τέλειοι, φανταστικοί, έχουν πολύ χιούμορ και κάθε φορά που κάνουμε γύρισμα εγώ προσωπικά περνάω τέλεια».

Γιώργος Κικίδης: «Η αφορμή για να σκηνοθετήσω τη σειρά ήταν καταρχάς το σενάριο που αναφέρεται σε μια οικογένεια, ήταν το διαφορετικό και ήταν η ματιά που θέλουμε να προσεγγίσουμε ώστε να είναι κάτι σύγχρονο και μοντέρνο. Είναι καταπληκτικά τα παιδιά που παίζουν και οι ηθοποιοί μας. Είναι κάτι όμορφο που μπορεί να ταυτιστεί ο καθένας. Σίγουρα θα βρει κάποιος τον εαυτό του μέσα στην οικογένεια αυτή. Που είναι τρελή κι αγαπημένη».

Good Job Nicky: «Αισθάνομαι τρομερά που έγραψα το τραγούδι για τη σειρά».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

 «Τρομεροί γονείς», πρεμιέρα το Σάββατο στις 20:00 με διπλό επεισόδιο και Σάββατο και Κυριακή στις 20:00. 

