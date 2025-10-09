Σοκ από την συμπλοκή ανηλίκων στην Τρίπολη: Λίγο έλειψε να κινδυνέψει η ζωή ενός 12χρονου που μαχαιρώθηκε – «Χτυπήθηκε με μίσος, μάλλον και με σιδερογροθιά»

Ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, αυτή την φορά στην Τρίπολη, όπου δύο μαθητές, 12 και 13 ετών, διαπληκτίστηκαν, με τον έναν από τους δύο να βγάζει μαχαίρι κατά τη διάρκεια της έντασης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και των δύο.

της Μαρίας Πασαλίδου

Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης και στη συνέχεια ο ένας από τους δυο διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας προκειμένου να χειρουργηθεί, καθώς η κατάστασή του ήταν πιο σοβαρή. Όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κ. Μιχάλης Γιαννάκος μιλώντας στο enikos.gr, ο ανήλικος που μεταφέρθηκε στο Παίδων «βρίσκεται στην ΜΕΘ, εκτός κινδύνου. Δεν είναι διασωληνωμένος, ωστόσο φέρει τραύματα στο πρόσωπο, τον αυχένα και αιμάτωμα στον λαιμό. Λίγο έλειψε να του κλείσει η αναπνευστική οδός και να κινδυνέψει η ζωή του».

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως ο ανήλικος φέρει ακόμη μαχαιριά στον ώμο και χτύπημα στο μάτι, ενώ σημείωσε ότι «δεν πρέπει να χρησιμοποιήθηκε μόνο μαχαίρι. Μάλλον χτυπήθηκε και με σιδερογροθιά, γιατί τα τραύματα είναι πολύ μεγάλα. Σήμερα υπεβλήθη σε μαγνητική και αγγειογραφία και πιστεύουμε ότι θα πάει καλά».

Παράλληλα, ο κ. Γιαννάκος εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με την αύξηση των περιστατικών βίας μεταξύ των ανηλίκων. «Το ζήτημα είναι τι γίνεται, δεν είναι μόνο αυτό, πληθαίνουν τα περιστατικά», τόνισε ακόμη, συμπληρώνοντας πως «το συγκεκριμένο παιδί το τσάκισε, το χτυπούσε με μίσος».

Σε βάρος των γονέων των ανήλικων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ κατασχέθηκε και ένα μαχαίρι.

Το απόγευμα της Πέμπτης, οι γονείς με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι, σύμφωνα με την Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, ενώ ο ένας ανήλικος που μέχρι πρότινος νοσηλευόταν στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης με τραύμα στο χέρι, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, στους οποίους αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου την Παρασκευή (10/10).

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθησαν, χθες (8.10.2025) το μεσημέρι, στην Τρίπολη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, -2- ανήλικοι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, οι ανήλικοι χθες (8.10.2025) το μεσημέρι, στην Τρίπολη, επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας σωματικές βλάβες.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου, ενώ συνελήφθησαν οι -3- εξ’ αυτών.

Τέλος, βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- μαχαίρι.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης».