Τραμπ: Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα – Νομίζω ότι θα υπάρξει διαρκής ειρήνη

Για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μίλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, τονίζοντας ότι «θα υπάρξει διαρκής ειρήνη».

«Όπως γνωρίζετε, χθες το βράδυ επιτύχαμε μια σημαντική ανακάλυψη στη Μέση Ανατολή, κάτι που οι άνθρωποι έλεγαν ότι δεν θα γινόταν ποτέ. Τερματίσαμε τον πόλεμο στη Γάζα και, στην πραγματικότητα, σε πολύ ευρύτερη βάση, δημιουργήσαμε ειρήνη, και πιστεύω ότι θα είναι μια διαρκής ειρήνη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

«Εξασφαλίσαμε την απελευθέρωση όλων των υπολοίπων ομήρων, οι οποίοι αναμένεται να απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη, και η απελευθέρωσή τους είναι μια πολύπλοκη διαδικασία» πρόσθεσε.

«Η Γάζα θα αναδιαμορφωθεί»

Ο Τραμπ ενημέρωσε το υπουργικό συμβούλιο ότι «θα ταξιδέψουμε στην Αίγυπτο, όπου θα υπογράψουμε μια επιπλέον συμφωνία». Εξήγησε ότι η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, αλλά αυτή θα είναι μια «επίσημη υπογραφή».

Όσον αφορά το μέλλον της Γάζας, ο Τραμπ λέει ότι «θα ανακατασκευαστεί σιγά-σιγά. Νομίζω ότι θα δείτε μερικές εξαιρετικές χώρες να αναλαμβάνουν δράση, να διαθέτουν πολλά χρήματα και να φροντίζουν τα πράγματα», προσθέτει.