Λαγκάρντ: «Πρέπει να είσαι λίγο τρελός» για να θέλεις να γίνεις πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Γαλλία

Enikos Newsroom

διεθνή

Κριστίν Λαγκάρντ
Φωτογραφία: AP

Αρνητική εμφανίστηκε η Κριστίν Λαγκάρντ απέναντι στο ενδεχόμενο υποψηφιότητάς της για την προεδρία της Γαλλίας, όπως αναφέρουν κάποια δημοσιεύματα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε πως δεν θα ήθελε μετά τη λήξη της θητείας της στην Φρανκφούρτη τον Οκτώβριο του 2027, να γίνει πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

«Είναι μία τρομερή δουλειά για την οποία πρέπει κατά κάποιο τρόπο να έχεις προετοιμαστεί και δεν νομίζω πως είναι πραγματικά η περίπτωση μου» δήλωσε η Λαγκάρντ, ερωτηθείσα σε podcast του Collège Leaders in Finance, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Απαντώντας σχετικά με τα δημοσιεύματα που την έχουν εμφανίσει ως υποψήφια πρόεδρο της Γαλλίας, είπε πως «αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλω να υπηρετήσω τη χώρα μου αλλά νομίζω πως η προεδρία της Δημοκρατίας είναι μία εξαντλητική δουλειά που θα πρέπει να είσαι λίγο τρελός για να θέλεις να την κάνεις».

