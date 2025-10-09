Αργύρης Πανταζάρας: «Δεν ακούγονται οι φωνές που πραγματικά πρέπει να ακουστούν – Σε αυτό βοηθάει και η παραπληροφόρηση»

Αργύρης Πανταζάρας

Για την αντίσταση που πρέπει να κάνει κανείς στον θόρυβο από τις πολλές φωνές που ακούγονται στην κοινωνική πραγματικότητα στις μέρες μας, μίλησε ο Αργύρης Πανταζάρας στην ΕΡΤ. Όπως τόνισε ο ηθοποιός όλοι θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω στην καθημερινότητά μας.

«Τον λόγο τον ανακάλυψα στο θέατρο. Δεν ξέρω τι λέει ο τοίχος, ξέρω πλέον τι λέει η κοινωνία, έχει έναν τεράστιο θόρυβο και μια τεράστια βαβούρα. Η αντίσταση σε αυτό είναι η σιωπή. Η επανάσταση σε αυτό είναι να κάνεις ένα βήμα πίσω, να κάνεις παύση. Δεν μπορείς να κάνεις παύση και δεν το προτείνω, ειδικά σε συγκεκριμένα γεγονότα, είμαστε σε μια εποχή επείγοντος, όπως συναισθάνεστε, αλλά είμαστε όλοι τόσο μουδιασμένοι που, μέσα σε τόσο θόρυβο, δεν ακούγονται οι φωνές που πραγματικά πρέπει να ακουστούν. Σε αυτό βοηθάει και η παραπληροφόρηση που συμμετέχουμε κι εμείς», τόνισε αρχικά ο Αργύρης Πανταζάρας.

«Δεν γίνεται χωρίς χιούμορ αυτή η δουλειά. Αν θέλεις να βουτήξεις σε αυτά τα νοήματα, δεν γίνεται χωρίς χιούμορ και αυτό αποκαλύπτει ότι αυτοί που έχουν χιούμορ, έχουν περάσει δύσκολα κι έχουν κερδίσει τη μάχη. Τους σοβαροφανείς να προσέχεις. Είναι μηχανισμός επιβίωσης. Δεν έχω ευθύνη εγώ γι’ αυτό. Πολλές φορές οι ηθοποιοί λένε ‘κάνω επιλογές’, δεν κάνουμε επιλογές. Πολλές φορές κάποια πράγματα έρχονται και μας βρίσκουν», πρόσθεσε στη συνέχεια.

