Τύρναβος: Νεκρός εντοπίστηκε 62χρονος στο μπαλκόνι του σπιτιού του – Είχε πεθάνει αρκετές ημέρες πριν – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

τυρναβοσ νεκροσ

Σοκ έχει προκαλέσει στον Τύρναβο ο θάνατος ενός 62χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, σήμερα το μεσημέρι 9/10 . Ο άνδρας ζούσε μόνος του και εκτιμάται, ότι είχε πεθάνει αρκετές ημέρες πριν τον εντοπισμό του.

Οι γείτονες είδαν τη σορό του στο μπαλκόνι

Πληροφορίες του tirnavospress αναφέρουν, πως οι γείτονες αντίκρισαν το πτώμα του στο μπαλκόνι της οικίας του και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του Τμήματος Τυρνάβου για να διερευνήσουν τις συνθήκες του θανάτου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν παθολογικά αίτια. Στο σημείο βρίσκεται το ΕΚΑΒ που διαπίστωσε τον θάνατό του και κλήθηκε το  γραφείο τελετών για να παραλάβει την σορό του άτυχου άντρα.

Ο 62χρονος ζούσε μόνος στο συγκεκριμένο σπίτι, υπό δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης.

ΝΕΚΡΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τυρναβοσ νεκροσ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Φαινυλκετονουρία (PKU) στο επίκεντρο δύο σημαντικών συνεδρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό

ΠΦΣ: Προβλήματα κατά την έναρξη του αντιγριπικού εμβολιασμού-Που οφείλονται

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στη ΔΥΠΑ: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

Εκχερσωμένες εκτάσεις: Πώς θα γίνει η καταγραφή τους και τι ισχύει για τη γεωργική εκμετάλλευση – Τα SOS που πρέπει να γνωρ...

Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Private DNS στο Android – Και γιατί πρέπει να το κάνετε αμέσως

Παρατήρησε το ρόβερ Perseverance τον διαστρικό κομήτη 3I/ATLAS στον ουρανό του Άρη; – Τι λέει η NASA
περισσότερα
16:39 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Τέμπη: Νέο εξώδικο στην ΡΑΣ από συγγενείς θυμάτων για την πυρασφάλεια των καθισμάτων των τρένων

Νέο εξώδικο απέστειλαν στην Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) συγγενείς θυμάτων του τραγικού ...
16:33 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

«Ελ. Βενιζέλος»: 4 συλλήψεις για εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών – ΦΩΤΟ 

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συ...
16:07 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Σήφης Βαλυράκης: «Είμαι πεπεισμένος πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια» κατέθεσε ο γιος του – Για «προσχεδιασμένη δολοφονία» κάνει λόγο η σύζυγός του

Συναισθηματικά φορτισμένη ήταν η κατάθεση του γιου του Σήφη Βαλυράκη, Γιάννη Βαλυράκη, ενώπιον...
15:43 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο στη Δράμα – Το όχημά του προσέκρουσε σε στύλο, έπεσε σε περίφραξη και τυλίχθηκε στις φλόγες 

Ένας 44χρονος άντρας έχασε την ζωή του, όταν το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό όχημα το οποίο οδηγ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης