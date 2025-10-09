Τύρναβος: Νεκρός εντοπίστηκε 62χρονος στο μπαλκόνι του σπιτιού του – Είχε πεθάνει αρκετές ημέρες πριν – ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ έχει προκαλέσει στον Τύρναβο ο θάνατος ενός 62χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, σήμερα το μεσημέρι 9/10 . Ο άνδρας ζούσε μόνος του και εκτιμάται, ότι είχε πεθάνει αρκετές ημέρες πριν τον εντοπισμό του.

Οι γείτονες είδαν τη σορό του στο μπαλκόνι

Πληροφορίες του tirnavospress αναφέρουν, πως οι γείτονες αντίκρισαν το πτώμα του στο μπαλκόνι της οικίας του και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του Τμήματος Τυρνάβου για να διερευνήσουν τις συνθήκες του θανάτου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν παθολογικά αίτια. Στο σημείο βρίσκεται το ΕΚΑΒ που διαπίστωσε τον θάνατό του και κλήθηκε το γραφείο τελετών για να παραλάβει την σορό του άτυχου άντρα.

Ο 62χρονος ζούσε μόνος στο συγκεκριμένο σπίτι, υπό δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης.