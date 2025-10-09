Εύβοια: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από το σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή Λαμπούσα

Τραγωδία στην περιοχή Λαμπούσα, στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου της Εύβοιας, αφού ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν ύστερα από τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το evima.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα στον δρόμο που οδηγεί προς το Αυλωνάρι, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η δύναμη της σύγκρουσης ήταν τόσο μεγάλη που τρία άτομα εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια των οχημάτων.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Κύμη και το Αλιβέρι, πληρώματα του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί του Α.Τ. Κύμης. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο Κύμης. Δύο από αυτούς φέρονται να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Τροχαία Κύμης έχει αναλάβει την έρευνα για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, που βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία της Εύβοιας.