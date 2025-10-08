Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Τουλάχιστον 3 τραυματίες έπειτα από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων – ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εύβοια το βράδυ της Τετάρτης (8/10).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το evima.gr, δύο αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν συνολικά 5 άνθρωποι, συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Λαμπούσα του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τριών τραυματιών, χωρίς να είναι ακόμη γνωστή η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο