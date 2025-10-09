Στην Αλόννησο ο Πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό- Ο λόγος της επίσκεψής του – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις Σποράδες βρίσκεται ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό.

Όπως αναφέρει το skiathoslife.gr, ο Μονεγάσκος πρίγκιπας έφτασε την Τετάρτη (8/10) στη χώρα μας και την Πέμπτη (9/10) βρέθηκε στην Αλόννησο στο πλαίσιο επίσκεψης που επικεντρώνεται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση των βιοαποβλήτων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Αλβέρτος έφθασε πρώτα στη Σκιάθο με ιδιωτικό lear jet που έφερε τη σημαία του Πριγκιπάτου του Μονακό.

Στο αεροδρόμιο της Σκιάθου τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος του νησιού, Θοδωρής Τζούμας, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε, υπό διακριτικότητα αλλά και μέτρα ασφαλείας, στη βίλα όπου διέμεινε.

Στην Αλόννησο, ο πρίγκιπας Αλβέρτος θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις του Ιδρύματος «ΘΑΛΑΣΣΑ», που εστιάζουν στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την ενίσχυση περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο νησί των Σποράδων, θα εγκαινιάσει το AMoS Film Festival, που είναι αφιερωμένο στον θαλάσσιο πολιτισμό και την οικολογία.

Η επίσκεψη του πρίγκιπα του Μονακό στις Βόρειες Σποράδες αναδεικνύει το διεθνές ενδιαφέρον για την προστασία του Αιγαίου και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στα ελληνικά νησιά.