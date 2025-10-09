Εντοπίστηκε αιμόφυρτος σκύλος στα Χανιά – Τον έσωσε πολίτης που περνούσε από το σημείο

Ένας σκύλος βρέθηκε βαριά τραυματισμένος τη νύχτα της Τετάρτης (8/10) στα Χανιά, χρήζοντας άμεσης επέμβασης και νοσηλείας, με την εύρεση κτηνιάτρου να είναι δύσκολη υπόθεση. Το κόστος της περίθαλψης μετακυλίεται στους εθελοντές, ενώ ο Σύλλογος «Η Προστασία των Ζώων» ζητάει οικονομική βοήθεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews, το άτυχο ζώο φέρει βαριά τραύματα και έχει αιμορραγία. Δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από κτηνίατρο, ωστόσο χρήζει άμεσης επέμβασης και νοσηλείας.
Όπως αναφέρεται από τον πολίτη που βρήκε το ζώο και το φρόντισε τις πρώτες ώρες, η εύρεση κτηνιάτρου τη νύχτα στα Χανιά είναι δύσκολη υπόθεση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μέριμνα από δημόσιες δομές για τα ζώα που χρήζουν άμεσης ιατρικής περίθαλψης ενώ το κόστος να μετακυλίεται αναγκαστικά στους εθελοντές που θα το αναλάβουν.
Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Χανίων αναλαμβάνει μόνο τα έξοδα περισυλλογής και στείρωσης. Όποιος επιθυμεί να βοηθήσει οικονομικά για να μεταφερθεί ο σκύλος σε κλινική και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της υγείας του, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Σύλλογο «Η Προστασία των Ζώων».