Εντοπίστηκε αιμόφυρτος σκύλος στα Χανιά – Τον έσωσε πολίτης που περνούσε από το σημείο

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΣΚΥΛΟΣ

Ένας σκύλος βρέθηκε βαριά τραυματισμένος τη νύχτα της Τετάρτης (8/10) στα Χανιά, χρήζοντας άμεσης επέμβασης και νοσηλείας, με την εύρεση κτηνιάτρου να είναι δύσκολη υπόθεση. Το κόστος της περίθαλψης μετακυλίεται στους εθελοντές, ενώ ο Σύλλογος «Η Προστασία των Ζώων» ζητάει οικονομική βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews, το άτυχο ζώο φέρει βαριά τραύματα και έχει αιμορραγία. Δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από κτηνίατρο, ωστόσο χρήζει άμεσης επέμβασης και νοσηλείας.

Όπως αναφέρεται από τον πολίτη που βρήκε το ζώο και το φρόντισε τις πρώτες ώρες, η εύρεση κτηνιάτρου τη νύχτα στα Χανιά είναι δύσκολη υπόθεση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μέριμνα από δημόσιες δομές για τα ζώα που χρήζουν άμεσης ιατρικής περίθαλψης ενώ το κόστος να μετακυλίεται αναγκαστικά στους εθελοντές που θα το αναλάβουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Χανίων αναλαμβάνει μόνο τα έξοδα περισυλλογής και στείρωσης. Όποιος επιθυμεί να βοηθήσει οικονομικά για να μεταφερθεί ο σκύλος σε κλινική και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της υγείας του, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Σύλλογο «Η Προστασία των Ζώων».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Φαινυλκετονουρία (PKU) στο επίκεντρο δύο σημαντικών συνεδρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό

ΠΦΣ: Προβλήματα κατά την έναρξη του αντιγριπικού εμβολιασμού-Που οφείλονται

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στη ΔΥΠΑ: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

Εκχερσωμένες εκτάσεις: Πώς θα γίνει η καταγραφή τους και τι ισχύει για τη γεωργική εκμετάλλευση – Τα SOS που πρέπει να γνωρ...

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τους αριθμούς σε 40 δευτερόλεπτα;

Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Private DNS στο Android – Και γιατί πρέπει να το κάνετε αμέσως
περισσότερα
18:35 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Παρθενώνας: Αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές έπειτα από 15 χρόνια εργασιών – ΦΩΤΟ

Έπειτα από 15 σχεδόν χρόνια, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Αθήνας μπορούν να θαυμάσουν τον...
18:30 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Το «πλούσιο» ποινικό παρελθόν του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του – Η γυναίκα φέρει πάνω από 100 τραύματα

Σοκ προκαλεί το ποινικό παρελθόν του 43χρονου άνδρα με καταγωγή από την Γεωργία, ο οποίος τραυ...
18:12 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Νέα βόλτα στο κέντρο της Αθήνας για την γυναίκα με το… πόνυ – ΒΙΝΤΕΟ

«Μασκότ» του Κολωνακίου φαίνεται πως έχει γίνει ένα μικρό πόνυ, το οποίο μία γυναίκα βγάζει γι...
17:56 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Αχαρνές: Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή στη Λ. Πάρνηθος – Πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες αναζητά η Τροχαία

Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (7/10) στη Λεωφόρο Πάρνηθος, με ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης