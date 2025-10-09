Εντοπίστηκε αιμόφυρτος σκύλος στα Χανιά – Τον έσωσε πολίτης που περνούσε από το σημείο

Ένας σκύλος βρέθηκε βαριά τραυματισμένος τη νύχτα της Τετάρτης (8/10) στα Χανιά, χρήζοντας άμεσης επέμβασης και νοσηλείας, με την εύρεση κτηνιάτρου να είναι δύσκολη υπόθεση. Το κόστος της περίθαλψης μετακυλίεται στους εθελοντές, ενώ ο Σύλλογος «Η Προστασία των Ζώων» ζητάει οικονομική βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews, το άτυχο ζώο φέρει βαριά τραύματα και έχει αιμορραγία. Δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από κτηνίατρο, ωστόσο χρήζει άμεσης επέμβασης και νοσηλείας.