Χανιά: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε πλαγιά δίπλα σε σχολείο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/10) στα Χανιά, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και «κύλησε» σε πλαγιά που υπάρχει στο σημείο, δίπλα από το δημοτικό σχολείο στα Νεροκούρου.

Ο δρόμος στο συγκεκριμένο σημείο, έχει μεγάλη κατηφορική κλίση με αποτέλεσμα το όχημα όταν εξετράπη της πορείας του, να καταλήξει στο μικρό ύψωμα.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό της ηλικιωμένης οδηγού, η οποία βγήκε σώα μέσα από το όχημα. Παράλληλα ειδοποιήθηκε και η Τροχαία όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι αρχές παραμένουν στο σημείο μέχρι να φτάσει ο γερανός και να απομακρύνει το αυτοκίνητο, καθώς υπάρχει κίνδυνος να φύγει από το ύψωμα που βρίσκεται και να καταλήξει στον κατηφορικό δρόμο.

Δείτε εικόνες από το flashnews.gr: