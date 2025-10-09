Ισραήλ: Η συμφωνία για τη Γάζα δεν θα τεθεί σε ισχύ εάν δεν την εγκρίνει η κυβέρνηση Νετανιάχου

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραήλ: Η συμφωνία για τη Γάζα δεν θα τεθεί σε ισχύ εάν δεν την εγκρίνει η κυβέρνηση Νετανιάχου
Φωτογραφία: Reuters

Από το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανακοινώθηκε σήμερα ότι η συμφωνία με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα δεν θα τεθεί σε ισχύ παρά μόνο αφού εγκριθεί από την κυβέρνηση, κάτι «που αναμένεται το βράδυ».

LIVE – Γάζα: Η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ απόψε, αναμένεται επικύρωση από το Ισραήλ – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

«Αντίθετα από τις πληροφορίες που μεταδίδονται από αραβικά μέσα ενημέρωσης, η αντίστροφη μέτρηση των 72 ωρών δεν θα αρχίσει παρά μετά την έγκριση της συμφωνίας από την κυβέρνηση. Αυτή η έγκριση αναμένεται το βράδυ», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε μια συμφωνία για τη Γάζα, η οποία προβλέπει κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση φυλακισμένων Παλαιστινίων.

Η ανταλλαγή πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσα σε 72 ώρες αφότου τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

13:42 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

