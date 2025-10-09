Ισραήλ: Δεν σκοπεύει να ελευθερώσει τον Μαρουάν Μπαργούτι

Το Ισραήλ δεν σκοπεύει να απελευθερώσει τον εξέχοντα Παλαιστίνιο τρομοκράτη Μαρουάν Μπαργούτι στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη Χαμάς για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους, δήλωσε εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης.

“Μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ότι δεν θα αποτελέσει μέρος αυτής της απελευθέρωσης”, δηλώνει ο εκπρόσωπος Shosh Bedrosian στους δημοσιογράφους.

Ο Μπαργούτι έχει καταδικαστεί σε πέντε φορές ισόβια κάθειρξη για τη συμμετοχή του στο σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων, αποτέλεσμα των οποίων ήταν ο θάνατος πέντε Ισραηλινών, κατά τη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα.

Νωρίτερα, το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στις έμμεσες συνομιλίες που είχαν, ότι οι 48 όμηροι που κρατούνται στην Γάζα από την ισλαμιστική οργάνωσης, θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περίπου 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων που κρατούνται από το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων κρατουμένων ασφαλείας.

Ο Μπαργούτι είναι σήμερα η μοναδική πολιτική προσωπικότητα των Παλαιστινίων που χαίρει σεβασμού από όλες τις παρατάξεις, ενώ θεωρείται επίσης ότι είναι και ο μόνος ηγέτης που μπορεί να οδηγήσει τον Παλαιστινιακό Λαό στην μεταπολεμική περίοδο με την ανοικοδόμηση του ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Η απελευθέρωση του Μπαργούτι είναι κόκκινη γραμμή και για τις δυο πλευρές.