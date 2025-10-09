Γάζα: Πότε θα επικυρωθεί η συμφωνία και πότε θα ισχύσει η εκεχειρία – Το χρονοδιάγραμμα απελευθέρωσης των ομήρων

Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, στην Γάζα, θα αρχίσει μετά την επικύρωση της συμφωνίας από ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, το οποίο ως γνωστό έχει συγκληθεί σε συνεδρίαση το απόγευμα της Πέμπτης, ενώ όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν εντός 72 ωρών, από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, άρα και της εκεχειρίας, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Αφού η ισραηλινή κυβέρνηση εγκρίνει την κατάπαυση του πυρός, θα αρχίσει μια 24ωρη περίοδος κατά την οποία η κυβερνητική απόφαση θα μπορεί να προσβληθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ. Μόλις λήξει αυτή η περίοδος, τότε η Χαμάς θα έχει 72 ώρες για να εκπληρώσει το δικό της μέρος της συμφωνίας και να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς.

Η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση συμφώνησε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Αίγυπτο ότι δεν θα διοργανώσει τελετές κατά την παράδοση των ομήρων στο Ισραήλ, δήλωσαν στους Times of Israel ένας Άραβας διπλωμάτης και μια δεύτερη πηγή που γνωρίζει.

Αντιστοίχως το Ισραήλ θα πρέπει να ελευθερώσει τους Παλαιστινίους κρατουμένους που έχει. Ωστόσο σε αυτό το σημείο υπάρχουν διαφωνίες για το ποιοι Παλαιστίνιοι θα ελευθερωθούν.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, αύριο, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι στην Μέση Ανατολή, ο Στη Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, ο Τζάρεντ Κουσνέρ αναμένεται να φθάσουν στο Ισραήλ το βράδυ της Πέμπτης, αφού βοήθησαν στη διαμεσολάβηση για τις συνομιλίες Ισραήλ-Χαμάς για την κατάπαυση του πυρός στην Αίγυπτο.

Οι δύο άνδρες ήταν στην Αίγυπτο για να διευκολύνουν τις δύο πλευρές στο να καταλήξουν σε συμφωνία.