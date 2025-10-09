Σήφης Βαλυράκης: «Είμαι πεπεισμένος πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια» κατέθεσε ο γιος του – Για «προσχεδιασμένη δολοφονία» κάνει λόγο η σύζυγός του

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης

Συναισθηματικά φορτισμένη ήταν η κατάθεση του γιου του Σήφη Βαλυράκη, Γιάννη Βαλυράκη, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, όπου δικάζονται δύο ψαράδες κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.

Της Άννας Κανδύλη 

Ο μάρτυρας περιέγραψε τη στιγμή που αντίκρισε τον πατέρα του νεκρό και βαριά χτυπημένο, τονίζοντας ότι είναι «πεπεισμένος πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια». Όπως περιέγραψε «είδα τον πατέρα μου χτυπημένο στο πρόσωπο σε πάρα πολλά σημεία. Είναι μια εικόνα που δεν ξεχνιέται. Τέσσερα χρόνια τώρα την έχω μπροστά μου».

Ο Γ. Βαλυράκης αναφέρθηκε αναλυτικά στη μοιραία Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, όταν ο πατέρας του δεν επέστρεψε από τη θαλάσσια βόλτα που είχε βγει με το μικρό του σκάφος, στην περιοχή της Ερέτριας.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, μετά από ώρες αγωνιώδους αναζήτησης, ενημερώθηκαν από ιδιώτη δύτη ότι η σορός του πρώην υπουργού είχε εντοπιστεί στο νησί των Ονείρων. «Πήγαμε με τη μητέρα μου στο σημείο. Ο πατέρας μου ήταν σκεπασμένος με ένα μπουφάν. Όταν το αφαίρεσαν, είδα το τραύμα στο χέρι του και ότι ο αντίχειρας ήταν κομμένος. Είχε χτυπηθεί σε πολλά σημεία. Σκέφτηκα αμέσως πως δέχθηκε επίθεση», πρόσθεσε.

«Η δολοφονία του άντρα μου ήταν προσχεδιασμένη»

Νωρίτερα, στο βήμα του μάρτυρα είχε βρεθεί η χήρα του Σήφη Βαλυράκη, Μίνα Παπαθεοδώρου, η οποία επανέλαβε την πεποίθησή της ότι ο θάνατος του συζύγου της δεν ήταν ατύχημα, αλλά προσχεδιασμένη δολοφονία. «Τον περίμεναν. Υπήρχε κωλυσιεργία και άρνηση από τους λιμενικούς της Ερέτριας στη διερεύνηση του περιστατικού. Από την πρώτη στιγμή το θεώρησαν ατύχημα», υποστήριξε η μάρτυρας.

Η ίδια σημείωσε ότι ο Σήφης Βαλυράκης, λόγω των θέσεών του σε κρίσιμα εθνικά ζητήματα αλλά και της δράσης του στην Προανακριτική Επιτροπή για την υπόθεση Siemens, «δεν ήταν αρεστός σε πολλούς».

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν, σε ένδειξη συμπαράστασης προς την οικογένεια Βαλυράκη, γνωστά πολιτικά πρόσωπα όπως οι Γιώργος Λιάνης, Νίκος Σηφουνάκης, Απόστολος Κακλαμάνης, καθώς και η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και η καθηγήτρια Φωτεινή Τσαλίκογλου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Φαινυλκετονουρία (PKU) στο επίκεντρο δύο σημαντικών συνεδρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό

ΠΦΣ: Προβλήματα κατά την έναρξη του αντιγριπικού εμβολιασμού-Που οφείλονται

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στη ΔΥΠΑ: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

Εκχερσωμένες εκτάσεις: Πώς θα γίνει η καταγραφή τους και τι ισχύει για τη γεωργική εκμετάλλευση – Τα SOS που πρέπει να γνωρ...

Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Private DNS στο Android – Και γιατί πρέπει να το κάνετε αμέσως

Παρατήρησε το ρόβερ Perseverance τον διαστρικό κομήτη 3I/ATLAS στον ουρανό του Άρη; – Τι λέει η NASA
περισσότερα
16:39 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Τέμπη: Νέο εξώδικο στην ΡΑΣ από συγγενείς θυμάτων για την πυρασφάλεια των καθισμάτων των τρένων

Νέο εξώδικο απέστειλαν στην Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) συγγενείς θυμάτων του τραγικού ...
16:33 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

«Ελ. Βενιζέλος»: 4 συλλήψεις για εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών – ΦΩΤΟ 

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συ...
16:18 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Τύρναβος: Νεκρός εντοπίστηκε 62χρονος στο μπαλκόνι του σπιτιού του – Είχε πεθάνει αρκετές ημέρες πριν – ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ έχει προκαλέσει στον Τύρναβο ο θάνατος ενός 62χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπ...
15:43 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο στη Δράμα – Το όχημά του προσέκρουσε σε στύλο, έπεσε σε περίφραξη και τυλίχθηκε στις φλόγες 

Ένας 44χρονος άντρας έχασε την ζωή του, όταν το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό όχημα το οποίο οδηγ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης