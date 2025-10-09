Χαμάς: Κήρυξε το τέλος του πολέμου στη Γάζα – «Πήραμε εγγυήσεις από ΗΠΑ, Άραβες και Τουρκία», δήλωσε ο Χαλίλ Αλ Χάγια

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς, ο Χαλίλ Αλ-Χάγια, κήρυξε σε τηλεοπτική του ομιλία το τέλος του πολέμου στην Γάζα.

Ο Χαλί Αλ Χάγια για, τον οποίον το Ισραήλ απέτυχε να δολοφονήσει κατά την επίθεσή του στην Ντόχα, δήλωσε: «Κηρύσσουμε τον τερματισμό του πολέμου σήμερα και την έναρξη μιας μόνιμης εκεχειρίας».

Στην ίδια του ομιλία ο Αλ Χάγια είπε ότι η συμφωνία που υπεγράφη περιλαμβάνει το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ακόμα προβλέπει την απελευθέρωση από το Ισραήλ όλων των φυλακισμένων Παλαιστίνιων γυναικών και παιδιών.

Επίσης τόνισε ότι η διαπραγματευτική ομάδα στο Σαρμ Ελ Σαεΐχ, στην Αίγυπτο, έλαβε εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Άραβες διαμεσολαβητές και από την Τουρκία ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει τερματιστεί οριστικά.