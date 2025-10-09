Καταγγελίες-σοκ για γιατρό δημόσιου νοσοκομείου που ζητούσε «φακελάκι» έως και 20 χιλιάδες ευρώ – «Δεν πίστευα ότι θα συνέχιζε η ζωή μου»

Συγκλονίζουν οι καταγγελίες για γιατρό δημόσιου νοσοκομείου από ασθενείς που έζησαν κυριολεκτικά έναν εφιάλτη στα χέρια του.

Συγκεκριμένα, μια γυναίκα που αντιμετωπίζει μια απειλητική για τη ζωή της ασθένεια καταγγέλλει πως υποχρεώθηκε να κάνει πέντε χειρουργεία από λάθη του εν λόγω γιατρού, ο οποίος κάθε φορά της ζητούσε και φακελάκι για να την χειρουργήσει.

«Έδωσα 5 χιλιάδες ευρώ σε δημόσιο νοσοκομείο»

«Μπήκα μέσα χιόνιζε και βγήκα έξω κι ήταν άνοιξη από το νοσοκομείο. Δεν του πήγαινε καλά το χειρουργείο και στράβωνε το χειρουργείο. Στο πρώτο χειρουργείο 2 χιλιάδες ευρώ. Όλα τα χειρουργεία που έκανα σε αυτόν τον γιατρό έδωσα 5 χιλιάδες ευρώ σε δημόσιο νοσοκομείο» ανέφερε η καταγγέλλουσα μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Μια άλλη γυναίκα που πάλεψε για τη ζωή της και έκανε διπλή μαστεκτομή έζησε μια αδιανόητη περιπέτεια όταν ήρθε η στιγμή να προχωρήσει σε αποκατάσταση. Όπως καταγγέλλει, ο συγκεκριμένος γιατρός που την χειρούργησε την άφησε με παραμορφωμένο στήθος.

«Ήταν ένα αίσχος, ήταν ένα έκτρωμα αυτό που έβλεπα. Δεν πίστευα ότι θα συνέχιζε η ζωή μου με αυτό το στήθος. Το ένα ήταν περίπου κάτω από τη μια μασχάλη και το άλλο κάτω από την άλλη μασχάλη. Είχαν πολλά εκατοστά μεταξύ τους απόσταση κι άρχισε να μας λέει ότι θα έπρεπε να τον ανταμείψουμε χρηματικά».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία για τον γιατρό στο νοσοκομείο. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες σε βάρος του συγκεκριμένου γιατρού, τόσο από ασθενείς όσο και απο συναδέλφους του.

Η εκπομπή «Νύχτα Αποκαλύψεων» επικοινώνησε με τον συγκεκριμένο γιατρό ο οποίος αρνήθηκε τα πάντα και είπε ότι αυτό γίνεται από κακόβουλα άτομα που θέλουν να τον πλήξουν ηθικά και επαγγελματικά.

Γεωργιάδης: «Θα διατάξω αμέσως τις σχετικές διαδικασίες»

Θέση για την υπόθεση πήρε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. «Έμαθα για τις καταγγελίες κατά ενός γιατρού στον Άγιο Σάββα. Αν και στο παρελθόν είχαν έρθει καταγγελίες για τον ίδιο γιατρό και κι είχαν τόσο διαταχθεί όσο και διεξαχθεί ΕΔΕ, στην πορεία οι καταγγέλλοντες ανασκεύασαν κι οι υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο. Εντούτοις και τώρα θα διατάξω αμέσως τις σχετικές διαδικασίες για τι νέες αυτές καταγγελίες» δήλωσε.

Όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, οι καταγγέλλοντες ζητούν να μάθουν γιατί δεν προχώρησαν οι αναφορές που έκαναν κατά του συγκεκριμένου γιατρού κι εκείνος παραμένει στη θέση του.

Ο γιατρός φέρεται να ζητούσε «φακελάκια» που ξεκινούσαν από τις 5 χιλιάδες ευρώ κι έφταναν τις 20 χιλιάδες ευρώ. Για λογαριασμό του έγιναν δύο ΕΔΕ τις οποίες ουσιαστικά υποκίνησαν ειδικευόμενοι που εκείνη την περίοδο και ζούσαν εκ του σύνεγγυς όσα συνέβαιναν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.

Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι στη συνέχεια απειλήθηκαν από τον συγκεκριμένο γιατρό ότι δεν θα πάρουν την ειδικότητά τους με αποτέλεσμα όταν έγινε η ΕΔΕ να τα πάρουν πίσω

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι για τον ίδιο γιατρό υπάρχουν άλλες 16 καταγγελίες.