Βίντεο: Πρωτοφανές μποτιλιάρισμα με ουρές δεκάδων χιλιομέτρων σε διόδια της Κίνας – Αυτοκινητόδρομος μετατράπηκε σε απέραντο παρκινγκ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΚΙΝΑ ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που αποτυπώνει τεράστιες ουρές από αυτοκίνητα σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο της Κίνας.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί από εναέρια κάμερα με drone, φαίνεται ένα από τα μεγαλύτερα ίσως μποτιλιαρίσματα στην ιστορία της χώρας.

Πάνω στη λήξη της οκταήμερης αργίας της Εθνικής Επετείου της χώρας, πλάνα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν χιλιάδες οχήματα παραταγμένα στο Γουτζουάνγκ – τον μεγαλύτερο σταθμό διοδίων της χώρας – καθώς οι ταξιδιώτες επιστρέφουν από τις διακοπές τους.

Σε άλλα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν τον σταθμό διοδίων Γουζουάνγκ, ο οποίος διαθέτει 36 λωρίδες, να… λάμπει μέσα στη νύχτα από τα κόκκινα πίσω φώτα αμέτρητων αυτοκινήτων, που περίμεναν να περάσουν. Σύμφωνα με τις Αρχές, μόνο την τελευταία ημέρα των διακοπών, περισσότερα από 120.000 οχήματα πέρασαν από το σημείο.

Πλάνα από drone κατέγραψαν δεκάδες αυτοκίνητα να κινούνται σε πολλαπλές λωρίδες για να φτάσουν στις μπάρες των διοδίων, σχηματίζοντας τελικά ουρά τεσσάρων λωρίδων.

