Ισραήλ: Μετατέθηκε κατά 2 ώρες η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την επικύρωση της Συμφωνίας με την Χαμάς

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ για την ψηφοφορία επί της συμφωνίας που θα εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα μετατέθηκε για τις 8 το βράδυ, δύο ώρες αργότερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα των εβραϊκών μέσων ενημέρωσης.

Η συνεδρίαση είχε οριστεί για τις 6 το απόγευμα, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας στις 5 το απόγευμα, η οποία όμως δεν έχει ακόμη αρχίσει, καθυστερώντας την έγκριση της συμφωνίας για την απελευθέρωση των υπόλοιπων 48 ομήρων που κρατούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις στη Γάζα, εκ των οποίων περίπου 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι τα μέλη του υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ έχουν ήδη συγκεντρωθεί, για να εγκρίνουν την συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι διαπραγματευτές του Ισραήλ και της Χαμάς με τις εκ του σύνεγγυς συνομιλίες στην Αίγυπτο.

