Παρθενώνας: Αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές έπειτα από 15 χρόνια εργασιών – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Παρθενώνας

Έπειτα από 15 σχεδόν χρόνια, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Αθήνας μπορούν να θαυμάσουν τον Παρθενώνα χωρίς σκαλωσιές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απομάκρυνση των μεταλλικών ικριωμάτων ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, αποκαλύπτοντας την όψη του μνημείου που είναι ορατή από την πλευρά του Ηρωδείου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εικόνα αυτή ενδέχεται να είναι προσωρινή, καθώς οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης θα συνεχιστούν στο μέλλον, πιθανότατα με τη χρήση μικρότερων και πιο ευέλικτων κατασκευών που δεν θα καλύπτουν όμως ολόκληρη την πλευρά του μνημείου.

Δείτε φωτογραφίες:

Παρθενώνας Παρθενώνας Παρθενώνας Παρθενώνας Παρθενώνας Παρθενώνας Παρθενώνας Παρθενώνας Παρθενώνας Παρθενώνας

