Ισραήλ: Πώς θα ελέγχει το 53% της Λωρίδας της Γάζας, μετά την αποχώρηση των IDF – Οι διαδικασίες παράδοσης των ομήρων

Μόλις η κυβέρνηση του Ισραήλ επικυρώσει επίσημα την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, αργότερα την Πέμπτη, οι IDF θα αρχίσουν να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από τη Λωρίδα, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Εντός 24 ωρών, οι IDF αναμένεται να υποχωρήσουν στις συμφωνημένες γραμμές ανάπτυξης, οι οποίες θα επιτρέψουν στον στρατό να έχει υπό τον έλεγχό του λίγο πάνω από το ήμισυ του εδάφους της Λωρίδας, δηλαδή το 53%. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του τμήματος βρίσκεται εκτός αστικών περιοχών.

Μετά την υποχώρησή τους, οι IDF θα ελέγχουν επίσης μια ουδέτερη ζώνη κατά μήκος ολόκληρων των συνόρων της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του διαδρόμου Φιλαδέλφειας – της συνοριακής περιοχής Αιγύπτου-Γάζας – μαζί με το Beit Hanoun και το Beit Lahiya στα βόρεια της Λωρίδας, μια κορυφογραμμή στα ανατολικά περίχωρα της πόλης της Γάζας και μεγάλα τμήματα της Ράφα και του Khan Younis στη νότια Γάζα.

Εντός 72 ωρών από την υποχώρηση των IDF, και από την στιγμή που θα έχει γίνει αμετάκλητη η συμφωνία στο Ισραήλ, η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει τους 48 ομήρους που κρατά, ξεκινώντας από τους 20 που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Η ισλαμιστική οργάνωση έχει, στο παρελθόν, πει στους διαμεσολαβητές ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται ορισμένα από τα πτώματα των σκοτωμένων ομήρων, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει την παράδοση των πτωμάτων στο Ισραήλ.

Πώς θα γίνει η παράδοση των ομήρων

Οι ζωντανοί όμηροι θα παραδοθούν σε εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού από τη Χαμάς χωρίς τελετή απελευθέρωσης. Ο Ερυθρός Σταυρός θα τους μεταφέρει στη συνέχεια στα στρατεύματα των IDF που θα περιμένουν μέσα στη Γάζα.

Οι όμηροι θα συνοδεύονται στη συνέχεια εκτός Γάζας στη στρατιωτική βάση Re’im κοντά στα σύνορα για έναν αρχικό έλεγχο της σωματικής και ψυχικής τους υγείας. Ορισμένα μέλη των οικογενειών των ομήρων αναμένεται να περιμένουν στη μονάδα Re’im τους αγαπημένους τους. Η διαδικασία αυτή έχει ακολουθηθεί και στις προηγούμενες απελευθερώσεις ομήρων.

Οι IDF λένε ότι είναι προετοιμασμένοι να χειριστούν την ταυτόχρονη απελευθέρωση και των 20 ζωντανών ομήρων, εάν η Χαμάς επιλέξει να τους απελευθερώσει όλους μαζί. Αργότερα, οι όμηροι και οι οικογένειές τους θα μεταφερθούν σε νοσοκομεία στο κεντρικό Ισραήλ για πρόσθετη θεραπεία και για να συναντήσουν άλλα μέλη των οικογενειών τους. Οι όμηροι που χρειάζονται άμεση ιατρική περίθαλψη θα μεταφερθούν αεροπορικώς στο νοσοκομείο Soroka της Beersheba χωρίς να περάσουν από τις εγκαταστάσεις του Re’im.

Οι σοροί των δολοφονημένων ομήρων πρόκειται να παραληφθούν από τα στρατεύματα στη Γάζα, όπου θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν τους μια μικρή τελετή, υπό την καθοδήγηση ενός στρατιωτικού ραβίνου. Τα φέρετρα πρόκειται επίσης να εξεταστούν από πυροτεχνουργούς “για λόγους ασφαλείας”, σύμφωνα με τις IDF.

Στη συνέχεια τα φέρετρα με τους άμαχους ομήρους θα μεταφερθούν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir για ταυτοποίηση, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ημέρες. Οι σοροί των σκοτωμένων στρατιωτών θα μεταφερθούν στο στρατόπεδο Shura των IDF για ταυτοποίηση.