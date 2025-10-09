Αχαρνές: Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή στη Λ. Πάρνηθος – Πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες αναζητά η Τροχαία

Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (7/10) στη Λεωφόρο Πάρνηθος, με την Τροχαία να αναζητά πληροφορίες από τυχόν αυτόπτες μάρτυρες.

Το τροχαίο συνέβη, συγκεκριμένα, την Τρίτη 7/10 στις 22:30, στη Λεωφόρο Πάρνηθος στις Αχαρνές στο ύψος του αριθμού 387, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάρνηθα.

Το εμπλεκόμενο όχημα, το οποίο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο και ανετράπη επί του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της οδηγού του. Η Τροχαία καλεί τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν δίνοντας πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος.

«Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη μόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το ως άνω τροχαίο ατύχημα, παρακαλούνται τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Β/Α Αττικής στα τηλέφωνα: 2102854400 και 2102854402», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ..

