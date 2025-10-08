Καστοριά: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έξω από το Νεστόριο – Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χωράφι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου, λίγο έξω από το Νεστόριο Καστοριάς, στην επαρχιακή οδό που οδηγεί προς το χωριό. Ένα ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι. Το όχημα μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών, ωστόσο η οδηγός σώθηκε από θαύμα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, το ατύχημα έγινε λίγα χιλιόμετρα πριν από την είσοδο του Νεστορίου. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, η γυναίκα που βρισκόταν στο τιμόνι έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα αυτό να βγει εκτός δρόμου και να ακινητοποιηθεί σε χωράφι. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο αυτοκίνητο.

Παρά την ένταση του ατυχήματος, η οδηγός κατάφερε να παραμείνει ψύχραιμη και να απεγκλωβιστεί μόνη της από τα συντρίμμια, χωρίς να τραυματιστεί. Λίγα λεπτά αργότερα, στο σημείο έφτασε κλιμάκιο της Τροχαίας Καστοριάς, το οποίο κατέγραψε το συμβάν και φρόντισε για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Οι αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Νεστορίου, καθώς η οδηγός γλίτωσε κυριολεκτικά από βέβαιο θάνατο.

