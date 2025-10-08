Άρης Μουγκοπέτρος: «Βγήκε μια “βρώμα” στο χωριό για μένα, σκέφτηκα να βάλω τέλος στη ζωή μου»

Στο «The 2Night Show» της Τρίτης (7/10) μίλησε ο Άρης Μουγκοπέτρος, «επιστρέφοντας» στη μοιραία βραδιά της Δευτέρας του Πάσχα, όταν μια κροτίδα που εξερράγη στα χέρια του του στοίχισε δύο δάχτυλα. Ο μουσικός και βιρτουόζος του κλαρίνου περιέγραψε με συγκίνηση το ατύχημα που του άλλαξε τη ζωή, τη δύσκολη πορεία της αποθεραπείας του και τον πόνο που ένιωσε από τις φήμες και τα ψέματα που κυκλοφόρησαν εις βάρος του.

Από μικρό παιδί, όπως είπε, ήξερε πως το κλαρίνο ήταν η ζωή του. «Η πρώτη μου τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στα 13 μου, στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα. Από τότε που το έπιασα στα χέρια μου, κατάλαβα πως αυτό θα κάνω στη ζωή μου, παρότι κανένας στην οικογένειά μου δεν ήταν μουσικός», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν όμως ανακοίνωσε στον πατέρα του ότι θα ακολουθήσει τον δρόμο της μουσικής, εκείνος στενοχωρήθηκε. «Ήμουν η ελπίδα του να μείνω στο χωριό και να τον βοηθήσω στα αγροτικά. Πέρασα δύσκολα, έπαιζα πολλές φορές χωρίς να πληρωθώ, άλλες φορές πλήρωνα για να παίξω. Υπήρχαν μέρες που δεν είχα να φάω και δεν ζητούσα τίποτα, γιατί σεβόμουν τον κόπο του. Μετά τον κορονοϊό άρχισα να πληρώνομαι καλά για τη δουλειά μου», εξήγησε.

Μιλώντας για τη ζωή του μετά το ατύχημα, δεν έκρυψε το παράπονό του. «Τώρα καταλαβαίνω τι είχα καταφέρει και μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι μπορεί να μην ξανασυμβεί. Όμως μέσα μου νιώθω ότι θα ξαναπαίξω», είπε με συγκίνηση.

Ο τραυματισμός του, όπως αποκάλυψε, ήταν σοβαρός. «Μου λείπουν δύο δάχτυλα, είναι ακατόρθωτο να γίνει το χέρι μου όπως πριν. Προσπαθούμε να βρούμε μια πατέντα, αλλά στα άνω άκρα είναι δύσκολο. Δεν θέλω να σκέφτομαι τι δουλειά θα κάνω αν δεν καταφέρω να ξαναπαίξω», ανέφερε.

Ο μουσικός περιέγραψε αναλυτικά τη στιγμή του ατυχήματος. «Αυτό που μου έδωσε εκείνος ο άνθρωπος είχε μέσα σχεδόν 40 γραμμάρια μπαρούτι. Αυτό το χρησιμοποιούν για να σπάνε πέτρες. Ζω από θαύμα. Με στενοχωρεί πολύ όταν κάποιοι μου λένε “έλα ρε που δεν ήξερες;”. Είναι δυνατόν να ήξερα και να το έπαιρνα στα χέρια μου; Όταν μου έκανε νεύμα ο τραγουδιστής να πετάξω την κροτίδα, την κράτησα ψηλά για να μην χτυπήσει τον κόσμο που ήταν γύρω μας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος αποκάλυψε για πρώτη φορά και την ψυχολογική πίεση που βίωσε μετά το περιστατικό, καθώς, όπως είπε, διαδόθηκαν ψεύτικες φήμες στο χωριό του. «Έλεγαν πίσω από την πλάτη μου ψέματα και αυτό με έκανε κομμάτια. Δεν έχω νιώσει ποτέ ζήλεια, πάντα θαύμαζα τους ανθρώπους που προχωρούν. Όμως άκουγα πως είχα νοσηλευτεί για χρήση ναρκωτικών και ότι υπέγραψε η γυναίκα μου για να φύγω. Ήταν πρόστυχο. Πήγαινα στα καφενεία και άκουγα ψιθύρους, ενώ ήξεραν ότι δεν ισχύει τίποτα. Ξέρω ποιοι τα διέδωσαν και ήταν άνθρωποι κοντά μου», είπε, φανερά φορτισμένος.

Η πίεση ήταν τόσο μεγάλη που, όπως αποκάλυψε, σκέφτηκε μέχρι και να δώσει τέλος στη ζωή του. «Με συγκλόνισε η σειρά “17 Κλωστές”. Υπέφερα όταν την έβλεπα, γιατί νόμιζα ότι ήμουν εγώ. Σκέφτηκα να κάνω κακό στον εαυτό μου, αλλά με κράτησαν τα παιδιά μου», είπε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο πώς βλέπει πλέον τη ζωή. «Με αυτό που μου συνέβη, ένιωσα μια λύτρωση. Είπα “τουλάχιστον θα ξεχαστούν τα ψέματα και θα μιλούν μόνο για τον τραυματισμό μου”. Ποιος “αδελφός” σου δίνει στα χέρια μια χειροβομβίδα; Θέλω απλώς την ηρεμία μου, να είμαι καλά και να είναι καλά τα παιδιά μου. Δυστυχώς, η ζωή δεν είναι μόνο γέλια», τόνισε ο μουσικός.