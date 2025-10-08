Ιταλία: «Με κατήγγειλαν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με την κατηγορία συμμετοχής σε γενοκτονία», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι

«Έγινε καταγγελία σε βάρος μου, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με την κατηγορία της συμμετοχής σε γενοκτονία», δήλωσε απόψε σε εκπομπή της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, η πρωθυπουργός της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι. Η αναλυτική συνέντευξη της επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης πρόκειται να μεταδοθεί αργότερα.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Porta a Porta, in onda questa sera su Rai1, ha dichiarato: “Io, i ministri Tajani e Crosetto e credo l’amministratore delegato di Leonardo” Roberto Cingolani “siamo stati denunciati alla Corte Penale Internazionale per… pic.twitter.com/wGTeED3pp5 — Sky tg24 (@SkyTG24) October 7, 2025

Όπως πρόσθεσε, ίδια καταγγελία έγινε και σε βάρος του Ιταλού υπουργού Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, του υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και του διευθύνοντα συμβούλου της αμυντικής βιομηχανίας κρατικών συμφερόντων «Leonardo», Ρομπέρτο Τσινγκολάνι.

Giorgia Meloni ospite di Bruno Vespa: «Noi accusati di genocidio, si è perso il senso delle parole» https://t.co/X8wXq4wDtv — Corriere della Sera (@Corriere) October 7, 2025

«Η Ιταλία έχει την αυστηρότερη θέση, εντός της ΕΕ, σε ό,τι αφορά την πώληση όπλων στο Ισραήλ. Θεωρώ οτι δεν υπάρχει καμία άλλη παρόμοια περίπτωση σε ολόκληρο τον κόσμο και στην ιστορία», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.