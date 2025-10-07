Ηλίας Φιλίππου για Δημήτρη Κόκοτα: «Είδα κάποια δημοσιεύματα, μια παραφιλολογία…»

Ο Ηλίας Φιλίππου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (7/10). Ο επιτυχημένος στιχουργός μεταξύ άλλων μίλησε και για τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2024 δίνει μία μεγάλη μάχη με την υγεία του, λόγω της καρδιακής ανακοπής που είχε υποστεί.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για τον Στέλιο Καζαντζίδη, ο Ηλίας Φιλίππου είπε πως: «Ο Στέλιος Καζαντζίδης είχε τέτοια δυνατότητα φωνής, που δεν χρειαζόταν καμία τεχνική επέμβαση. Καμία όμως!

Θεωρώ ότι αδίκησε τον εαυτό του που χάθηκε τόσα χρόνια. Να σκεφτεί όμως ο κόσμος τι θα έκανε ο Καζαντζίδης, αν όλα αυτά τα χρόνια συνέχιζε να δισκογραφεί, τι θα άφηνε πίσω του. Θα άφηνε τεράστιο έργο».

Μιλώντας για τον Δημήτρη Κόκοτα, ο επιτυχημένος στιχουργός ανέφερε: «Είδα κάποια δημοσιεύματα για τον Δημήτρη Κόκοτα. Μια παραφιλολογία. Άσε τους ανθρώπους στον πόνο τους. Το να κάθεσαι και να γράφεις “σήμερα έμαθα ότι κούνησε το βλέφαρό του…”.

Ο άλλος έχει τον πόνο του, η οικογένειά του έχει τα προβλήματά της, έρχεσαι κι εσύ να το επιβαρύνεις, το οποίο τι νόημα έχει;».

