Nafsica: «Υπάρχουν κάποια φίδια εκεί έξω, που θέλουν να πέσεις και να σε δουν να σέρνεσαι»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Nafsica
Φωτογραφία: Instagram/kalimeraeipame_ert

Την Nafsica συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, σε βραδινή της έξοδο. Η γνωστή τραγουδίστρια, η οποία φέτος συμμετείχε και στον εθνικό τελικό που πραγματοποιήθηκε για την Eurovision, εξομολογήθηκε πως στην καριέρα της έχει δεχτεί άσχημες συμπεριφορές, τονίζοντας πως όλοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, για το γεγονός πως «υπάρχουν κάποια φίδια εκεί έξω, που δεν θέλουν το καλό» του άλλου.

Όταν ρωτήθηκε, στη διάρκεια των δηλώσεών της, για το αν έχει δεχτεί άσχημες συμπεριφορές στην καριέρα της ή ακόμα και κακοποιητικές, η Nafsica απάντησε: «Εννοείται πως έχω βιώσει τέτοιες συμπεριφορές στην καριέρα μου, ακόμα και σήμερα. Δηλαδή πρέπει να είσαι πάντα προετοιμασμένος και προετοιμασμένη ότι θα υπάρχουν κάποια φίδια εκεί έξω, που δεν θέλουν το καλό σου! Θέλουν να πέσεις, θέλουν να σε δουν να σέρνεσαι».

«Εσύ αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσεις και να σκεφτείς την αγάπη σου για τη μουσική!», σημείωσε η τραγουδίστρια.

