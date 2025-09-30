Κίνα: Γυναίκα έπεσε σε πηγάδι γεμάτο φίδια και κουνούπια και επιβίωσε για 54 ώρες – Βίντεο από τη δραματική διάσωση

Μια ιστορία επιβίωσης που συγκλονίζει έρχεται από την ανατολική Κίνα, όπου μια γυναίκα πέρασε 54 ώρες εγκλωβισμένη σε πηγάδι, παλεύοντας με την εξάντληση, τα κουνούπια και τα φίδια, προτού τελικά διασωθεί ζωντανή.

Η 48χρονη, με το επίθετο Τσιν, έπεσε στις 13 Σεπτεμβρίου μέσα σε ένα βαθύ, εγκαταλελειμμένο πηγάδι καλυμμένο με πυκνή βλάστηση, ενώ περπατούσε στο δάσος κοντά στην πόλη Κουαντζού, στην επαρχία Φουτζιάν, σύμφωνα με την South China Morning Post.

Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι εκείνο το βράδυ, ενώ ο γιος της ειδοποίησε το κέντρο έκτακτης διάσωσης Jinjiang Ruitong Blue Sky, το οποίο έστειλε ομάδα δέκα διασωστών εξοπλισμένων με drones για να ερευνήσουν την περιοχή.

Η ομάδα διάσωσης άκουσε γύρω στη 1:45 μ.μ. μια αμυδρή κραυγή για βοήθεια. Ακολουθώντας τον ήχο, εντόπισαν το κρυμμένο, εγκαταλελειμμένο πηγάδι που ήταν καλυμμένο από πυκνή βλάστηση.

Μέσα από τα φυτά, είδαν την Τσιν παγιδευμένη στο νερό. Η γυναίκα διασώθηκε αμέσως από την ομάδα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της πόλης Τζιντζιάνγκ και στη συνέχεια στο Πρώτο Νοσοκομείο της Κουαντζού για πιο εξειδικευμένη θεραπεία.

Οι γιατροί διέγνωσαν δύο σπασμένα πλευρά και μια μικρή βλάβη στον πνεύμονα, ενώ τα χέρια της, που κρατιόνταν στον τοίχο του πηγαδιού, ήταν σοβαρά τραυματισμένα.

Η ίδια περιέγραψε στη συνέχεια τις δραματικές ώρες που πέρασε στο πηγάδι. Είπε ότι ο πάτος του πηγαδιού ήταν κατάμαυρος, γεμάτος κουνούπια και ότι ένα νερόφιδο τη δάγκωσε στο χέρι, αν και δεν ήταν δηλητηριώδες.

«Υπήρξαν πολλές στιγμές που κατέρρευσα εντελώς από την απελπισία», είπε.

Η Τσιν αποκάλυψε ότι υπήρχαν αμέτρητες στιγμές που ένιωσε πως ήθελε να τα παρατήσει, αλλά αυτό που την κράτησε ζωντανή ήταν η σκέψη της οικογένειάς της.

«Υπήρξαν αμέτρητες φορές που ήθελα να τα παρατήσω. Αλλά τότε σκεφτόμουν τη μητέρα μου, που είναι 70 ετών, τον πατέρα μου, που είναι 80 ετών, και την κόρη μου, που μόλις ξεκίνησε το κολέγιο. Αν τους άφηνα πίσω, τι θα έκαναν;» είπε.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η κατάσταση της υγείας της είναι πλέον σταθερή.