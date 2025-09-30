Κίνα: Γυναίκα έπεσε σε πηγάδι γεμάτο φίδια και κουνούπια και επιβίωσε για 54 ώρες – Βίντεο από τη δραματική διάσωση

Enikos Newsroom

διεθνή

Κίνα: Γυναίκα έπεσε σε πηγάδι γεμάτο φίδια και κουνούπια και επιβίωσε για 54 ώρες – Βίντεο από τη δραματική διάσωση

Μια ιστορία επιβίωσης που συγκλονίζει έρχεται από την ανατολική Κίνα, όπου μια γυναίκα πέρασε 54 ώρες εγκλωβισμένη σε πηγάδι, παλεύοντας με την εξάντληση, τα κουνούπια και τα φίδια, προτού τελικά διασωθεί ζωντανή.

Η 48χρονη, με το επίθετο Τσιν, έπεσε στις 13 Σεπτεμβρίου μέσα σε ένα βαθύ, εγκαταλελειμμένο πηγάδι καλυμμένο με πυκνή βλάστηση, ενώ περπατούσε στο δάσος κοντά στην πόλη Κουαντζού, στην επαρχία Φουτζιάν, σύμφωνα με την South China Morning Post.

Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι εκείνο το βράδυ, ενώ ο γιος της ειδοποίησε το κέντρο έκτακτης διάσωσης Jinjiang Ruitong Blue Sky, το οποίο έστειλε ομάδα δέκα διασωστών εξοπλισμένων με drones για να ερευνήσουν την περιοχή.

Η ομάδα διάσωσης άκουσε γύρω στη 1:45 μ.μ. μια αμυδρή κραυγή για βοήθεια. Ακολουθώντας τον ήχο, εντόπισαν το κρυμμένο, εγκαταλελειμμένο πηγάδι που ήταν καλυμμένο από πυκνή βλάστηση.

Μέσα από τα φυτά, είδαν την Τσιν παγιδευμένη στο νερό. Η γυναίκα διασώθηκε αμέσως από την ομάδα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της πόλης Τζιντζιάνγκ και στη συνέχεια στο Πρώτο Νοσοκομείο της Κουαντζού για πιο εξειδικευμένη θεραπεία.


Οι γιατροί διέγνωσαν δύο σπασμένα πλευρά και μια μικρή βλάβη στον πνεύμονα, ενώ τα χέρια της, που κρατιόνταν στον τοίχο του πηγαδιού, ήταν σοβαρά τραυματισμένα.

Η ίδια περιέγραψε στη συνέχεια τις δραματικές ώρες που πέρασε στο πηγάδι. Είπε ότι ο πάτος του πηγαδιού ήταν κατάμαυρος, γεμάτος κουνούπια και ότι ένα νερόφιδο τη δάγκωσε στο χέρι, αν και δεν ήταν δηλητηριώδες.

«Υπήρξαν πολλές στιγμές που κατέρρευσα εντελώς από την απελπισία», είπε.

Η Τσιν αποκάλυψε ότι υπήρχαν αμέτρητες στιγμές που ένιωσε πως ήθελε να τα παρατήσει, αλλά αυτό που την κράτησε ζωντανή ήταν η σκέψη της οικογένειάς της.

«Υπήρξαν αμέτρητες φορές που ήθελα να τα παρατήσω. Αλλά τότε σκεφτόμουν τη μητέρα μου, που είναι 70 ετών, τον πατέρα μου, που είναι 80 ετών, και την κόρη μου, που μόλις ξεκίνησε το κολέγιο. Αν τους άφηνα πίσω, τι θα έκαναν;» είπε.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η κατάσταση της υγείας της είναι πλέον σταθερή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η «ήσυχη επανάσταση» στην Υγεία που οδηγεί σε καλύτερες υπηρεσίες και εξοικονομεί πόρους

Το τετράπτυχο της περιθωριοποίησης των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα

ΥΠΑ: Παράνομη η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Κανονικά οι πτήσεις

Είδος πολυτελείας η σοκολάτα: Γιατί εκτοξεύεται η τιμή της

Τι σημαίνει η φράση «Ο γέγραφα, γέγραφα» και από πού προέρχεται

Επιστήμονες πέτυχαν ηλεκτρικά κατευθυνόμενο λέιζερ περοβσκίτη χρησιμοποιώντας σχεδιασμό διπλής κοιλότητας
περισσότερα
13:01 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Ινδονησία: Τουλάχιστον 3 νεκροί και δεκάδες τραυματίες έπειτα από κατάρρευση σχολείου – Αναφορές για 38 αγνοούμενους

Μια τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδονησία, όπου δεκάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμ...
12:36 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Ισραήλ: Αντιδράσεις από την ακροδεξιά πτέρυγα της κυβέρνησης Νετανιάχου – Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα «είναι μια ηχηρή διπλωματική αποτυχία»

Το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να μπει ένα τέλος στον πόλεμο στη Γάζα είν...
12:20 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Γερμανία: Ένοχος για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας κρίθηκε συνεργάτης του ευρωβουλευτή της AfD

Ένοχο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας έκρινε το Ανώτερο Κρατιδιακό Δικαστήριο της Δρέσδης τον Γ...
11:47 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Νετανιάχου: Δεν αποδέχεται «σε καμία περίπτωση» τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους – Οι IDF θα «παραμείνουν στο μεγαλύτερο μέρος» της Γάζας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνήθηκε ότι αποδέχθηκε επί της αρχής τη δημιου...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης