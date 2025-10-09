Γερμανία: «Απαραίτητη η παρουσία ειρηνευτικών δυνάμεων στη Γάζα» λέει ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ

Enikos Newsroom

διεθνή

Γερμανία: «Απαραίτητη η παρουσία ειρηνευτικών δυνάμεων στη Γάζα» λέει ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ

Ως απαραίτητα στοιχεία ενός μελλοντικού σχεδίου για την Λωρίδα της Γάζας ανέδειξε την παρουσία ειρηνευτικών δυνάμεων ο υπουργός Εξωτερικών στην Γερμανία, Γιόχαν Βάντεφουλ και ζήτησε από τις ΗΠΑ να διατηρήσουν την εμπλοκή τους στην περιοχή, μιλώντας ταυτόχρονα για «ημέρα χαράς». Ο κ. Βάντεφουλ τόνισε επίσης την ανάγκη να διαδραματίσουν την επόμενη μέρα ρόλο και τα Ηνωμένα Έθνη.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η παρουσία των ειρηνευτικών δυνάμεων θα πρέπει να εγγυηθεί ότι η Χαμάς δεν θα αποτελέσει ξανά στο μέλλον απειλή και υπογράμμισε ως βασική προτεραιότητα την πρόσβαση της ανθρωπιστικής και ιατροφαρμακευτικής βοήθειας στην Γάζα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. «Ο λαός χρειάζεται μια προοπτική για την ανοικοδόμηση. Για να σταματήσουν τα τρομερά βάσανά του», πρόσθεσε και επανέλαβε τη βούληση της Γερμανίας να συμμετάσχει στην προσπάθεια ανακούφισης του πληθυσμού.

Ενόψει της διάσκεψης για το μέλλον των παλαιστινιακών εδαφών στο Παρίσι, ο κ. Βάντεφουλ επαίνεσε για μία ακόμη φορά τις διεθνείς πρωτοβουλίες και κυρίως αυτές των ΗΠΑ και τόνισε ότι «είναι σημαντικό τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ να συμμετέχουν και στο μέλλον στις εξελίξεις». Όλα τα περαιτέρω βήματα, είπε, «πρέπει να συντονίζονται με το Ισραήλ και η Γερμανία θα εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση». Η λύση των δύο κρατών παραμένει ο στόχος, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά στάδια που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι εκεί, συνέχισε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών και ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας ψήφισμα το οποίο θα διασφαλίζει νομικά τις διαδικασίες και θα θέτει το πολιτικό πλαίσιο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες ώρες ύπνου το βράδυ μπορούν να μειώσουν τις πιθανότητες για πρόωρο θάνατο;

Η Φαινυλκετονουρία (PKU) στο επίκεντρο δύο σημαντικών συνεδρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό

Κώστας Τσιάρας: Ξεκινά σειρά πληρωμών προς τους παραγωγούς – Η αντιμετώπιση της ευλογιάς απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα κ...

Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου-Ελλάδας: Στο επίκεντρο οι επενδύσεις, η υψηλή τεχνολογία, η καινοτομία και η γυ...

Το νέο μοντέλο AI της Google χρησιμοποιεί broswer όπως εσείς

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
23:10 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ κατά Ισπανίας: «Θα έπρεπε να τους πετάξουμε έξω από το ΝΑΤΟ» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ για ακόμη μια φορά αιφνιδιάσε με δήλωσή του με την Ισπανία να μπαίνει αυτήν τ...
21:35 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Χαμάς: Αντιτίθεται στην “Επιτροπή Ειρήνης” που θα επιβλέπει τη διακυβέρνηση της Γάζας, μετά τον πόλεμο

Υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είναι αντίθετη με την...
21:18 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Χαμάς: Κήρυξε το τέλος του πολέμου στη Γάζα – «Πήραμε εγγυήσεις από ΗΠΑ, Άραβες και Τουρκία», δήλωσε ο Χαλίλ Αλ Χάγια

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς, ο  Χαλίλ Αλ-Χάγια, κήρυξε σε τηλεοπτική του ομιλία το τέλος του ...
21:14 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Βέλγιο: Εξαρθρώθηκε μια ομάδα που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση εναντίον πολιτικών – Στους πιθανούς στόχους και ο πρωθυπουργός της χώρας

Τρεις νέοι ενήλικες συνελήφθησαν σήμερα στην Αμβέρσα στο Βέλγιο με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης