Γερμανία: «Απαραίτητη η παρουσία ειρηνευτικών δυνάμεων στη Γάζα» λέει ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ

Ως απαραίτητα στοιχεία ενός μελλοντικού σχεδίου για την Λωρίδα της Γάζας ανέδειξε την παρουσία ειρηνευτικών δυνάμεων ο υπουργός Εξωτερικών στην Γερμανία, Γιόχαν Βάντεφουλ και ζήτησε από τις ΗΠΑ να διατηρήσουν την εμπλοκή τους στην περιοχή, μιλώντας ταυτόχρονα για «ημέρα χαράς». Ο κ. Βάντεφουλ τόνισε επίσης την ανάγκη να διαδραματίσουν την επόμενη μέρα ρόλο και τα Ηνωμένα Έθνη.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η παρουσία των ειρηνευτικών δυνάμεων θα πρέπει να εγγυηθεί ότι η Χαμάς δεν θα αποτελέσει ξανά στο μέλλον απειλή και υπογράμμισε ως βασική προτεραιότητα την πρόσβαση της ανθρωπιστικής και ιατροφαρμακευτικής βοήθειας στην Γάζα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. «Ο λαός χρειάζεται μια προοπτική για την ανοικοδόμηση. Για να σταματήσουν τα τρομερά βάσανά του», πρόσθεσε και επανέλαβε τη βούληση της Γερμανίας να συμμετάσχει στην προσπάθεια ανακούφισης του πληθυσμού.

Ενόψει της διάσκεψης για το μέλλον των παλαιστινιακών εδαφών στο Παρίσι, ο κ. Βάντεφουλ επαίνεσε για μία ακόμη φορά τις διεθνείς πρωτοβουλίες και κυρίως αυτές των ΗΠΑ και τόνισε ότι «είναι σημαντικό τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ να συμμετέχουν και στο μέλλον στις εξελίξεις». Όλα τα περαιτέρω βήματα, είπε, «πρέπει να συντονίζονται με το Ισραήλ και η Γερμανία θα εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση». Η λύση των δύο κρατών παραμένει ο στόχος, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά στάδια που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι εκεί, συνέχισε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών και ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας ψήφισμα το οποίο θα διασφαλίζει νομικά τις διαδικασίες και θα θέτει το πολιτικό πλαίσιο